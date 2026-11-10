Українцям змінили умови легалізації у країні ЄС: що необхідно знати
Громадяни з України з тимчасовим захистом у Хорватії можуть отримати звичайний дозвіл на проживання чи роботу. Правила переходу спростили, зробивши їх безпечнішими – для розгляду заяви навіть не потрібно відмовлятися від поточного захисту.
Про це йдеться у поясненні на сайті Міністерства закордонних справ Хорватії. Крім того, громадян, прожили у країні щонайменше рік, звільнили від потреби надавати довідку про відсутність судимості.
Покроковий процес переходу
- Особа із тимчасовим захистом подає документи на тимчасове проживання або дозвіл на роботу.
- Упродовж всього часу, поки міграційна служба розглядає заяву, всі права та статус тимчасового захисту зберігаються.
- Коли міграційна служба ухвалює попереднє позитивне рішення, вона зв'язується із заявником.
- Після отримання сповіщення потрібно написати заяву про відмову від прав за тимчасовим захистом (документ має бути хорватською мовою або перекладений нею).
- Старе посвідчення особи тимчасового захисту треба здати для анулювання.
- Після надання квитанції про сплату адміністративного збору можна отримати новий звичайний дозвіл.
Кому спростили вимоги до документів
Українці, які прожили в Хорватії щонайменше один рік до моменту подачі заяви, звільняються від необхідності надавати довідку про відсутність судимості з України чи інших країн попереднього проживання. Але, крім стандартних вимог законодавства, для деяких професій роботодавцю доведеться пройти процедуру перевірки місцевого ринку праці (тест на наявність інших кандидатів у Хорватії).
Але слід зважати на те, що період життя в Хорватії під тимчасовим захистом не йде в залік п'ятирічного терміну, який необхідний для отримання статусу довгострокового резидента. Цей термін починає відлік лише з моменту оформлення звичайного дозволу на проживання.
А окремі види дозволів додатково мають власні обмеження щодо зарахування термінів. Тому це варто уточнювати індивідуально під конкретну категорію візи.
Також OBOZ.UA повідомляв, що у Швейцарії пропонують суттєву лібералізацію умов для натуралізації іноземців, зокрема і громадян України. На початку 2027 року у країни пройде рефередум, за результатами отримати громадянство країни можна буде вже через 5 років законного проживання.