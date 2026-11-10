Українцям змінили умови легалізації у країні ЄС: що необхідно знати

Громадяни з України з тимчасовим захистом у Хорватії можуть отримати звичайний дозвіл на проживання чи роботу. Правила переходу спростили, зробивши їх безпечнішими – для розгляду заяви навіть не потрібно відмовлятися від поточного захисту.

Відео дня

Про це йдеться у поясненні на сайті Міністерства закордонних справ Хорватії. Крім того, громадян, прожили у країні щонайменше рік, звільнили від потреби надавати довідку про відсутність судимості.

Покроковий процес переходу

Особа із тимчасовим захистом подає документи на тимчасове проживання або дозвіл на роботу .

. Упродовж всього часу, поки міграційна служба розглядає заяву, в сі права та статус тимчасового захисту зберігаються.

Коли міграційна служба ухвалює попереднє позитивне рішення , вона зв'язується із заявником.

, вона зв'язується із заявником. Після отримання сповіщення потрібно написати заяву про відмову від прав за тимчасовим захистом (документ має бути хорватською мовою або перекладений нею).

(документ має бути хорватською мовою або перекладений нею). Старе посвідчення особи тимчасового захисту треба здати для анулювання.

для анулювання. Після надання квитанції про сплату адміністративного збору можна отримати новий звичайний дозвіл.

Кому спростили вимоги до документів

Українці, які прожили в Хорватії щонайменше один рік до моменту подачі заяви, звільняються від необхідності надавати довідку про відсутність судимості з України чи інших країн попереднього проживання. Але, крім стандартних вимог законодавства, для деяких професій роботодавцю доведеться пройти процедуру перевірки місцевого ринку праці (тест на наявність інших кандидатів у Хорватії).

Але слід зважати на те, що період життя в Хорватії під тимчасовим захистом не йде в залік п'ятирічного терміну, який необхідний для отримання статусу довгострокового резидента. Цей термін починає відлік лише з моменту оформлення звичайного дозволу на проживання.

А окремі види дозволів додатково мають власні обмеження щодо зарахування термінів. Тому це варто уточнювати індивідуально під конкретну категорію візи.

Також OBOZ.UA повідомляв, що у Швейцарії пропонують суттєву лібералізацію умов для натуралізації іноземців, зокрема і громадян України. На початку 2027 року у країни пройде рефередум, за результатами отримати громадянство країни можна буде вже через 5 років законного проживання.