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Українцям з картками цього банку оновили тарифи по картам: скільки доведеться платити вже з 10 грудня

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read1 хв
210
Ощадбанк. Ілюстраційне фото
Клієнтам цього банку оновили тарифи на картки. Джерело: Ощадбанк

Державний Ощадбанк оголосив про зміни одразу низки карткових тарифів для своїх клієнтів. Зокрема, банк запровадить комісію за операції, пов’язані з гральним бізнесом, а також плату за доставку своїх карток поштою – наприклад, отримати поштою картку "Ощаду" в Україні коштуватиме 80 грн. Нововведення набудуть чинності з 10 грудня.

Про це повідомили в самому Ощадбанку. Там зазначили:

  • Передусім, банк має намір змінити тарифи на обслуговування поточних рахунків із використанням платіжних карток.
  • Нові умови стосуватимуться платежів, пов’язаних з азартним бізнесом: розрахунків із букмекерськими компаніями, операцій у казино та інших гральних закладах, зокрема в інтернеті, а також купівлі лотерейних квитків.

При цьому комісія для кожної операції буде окремою. Наприклад:

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  • Для операцій в Україні.

За використання власних коштів – 1% від суми. За використання кредитних коштів комісія не стягуватиметься.

  • Для операцій за кордоном.

За використання власних коштів – 2% від суми. За використання кредитних коштів комісія не стягуватиметься.

Отримати картку банку можна поштою

Паралельно Ощадбанк запускає доставку миттєвих карток через мережу поштового оператора. Для цього було внесено зміни до тарифних пакетів:

  • MORE.
  • "Мій рахунок".
  • "Моя картка".
  • "Зарплатний".

Вартість доставки залежатиме від регіону. Так:

  • по Україні – 80 грн;
  • у країни, де працює мережа поштового оператора, – 500 грн;
  • до інших країн – 1 000 грн.

"Зміни до тарифів набирають чинності 10 грудня 2026 року... До 30.06.2027 доставка безкоштовна", – розповіли в банку.

Як повідомляв OBOZ.UA, тим часом, Ощадбанк почав списувати з рахунків своїх клієнтів 150 грн. Нововведення набрало чинності з 1 листопада. Втім, зачепить воно не всіх.

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