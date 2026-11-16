Українцям варто приготуватися до нових цін на бензин: що відбуватиметься на АЗС

За вихідні на українських АЗС подешевшав бензин А-95. Так, у понеділок, 16 листопада, його продають у середньому по 87,95 грн/л, що на 13 коп. нижче, ніж було в п’ятницю, 13 числа. Водночас в експертному середовищі вважають, що до кінця листопада бензин може здешевшати ще більше – і суттєво.

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Про це йдеться в матеріалі delo.ua. Його автори зазначають: ціни можуть знизитися на 3-4 грн.

"Світові ціни на нафту за тиждень знизилися на 2,5%: надії на врегулювання війни навколо Ірану та ознаки слабшого попиту в США переважили удари хуситів по саудівській інфраструктурі й атаки на танкери в Перській затоці. Слідом за нафтою в Україні подешевшав бензин", – пояснили загальну ситуацію аналітики.

Зокрема, наголосили вони, бензин дешевшає в гурті. Так:

Станом на вечір п’ятниці, 13 листопада, порівняно з 6 листопада середня оптова ціна бензину А-95 знизилася на 5,27 грн/л, до 78,49 грн/л.

Порівняно з 11 листопада – на 2,48 грн/л.

Крім того, зазначається, на АЗС минулого робочого тижня (9-13 листопада) ціни також знижувалися. І "до кінця листопада має потенціал до подальшого здешевлення ... на 3-4 грн/л".

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Скільки коштує бензин на АЗС сьогодні

Загалом, за даними "Консалтингової групи А-95", які є в розпорядженні OBOZ.UA, наразі великі мережі продають бензин за ціною 83-91,9 грн/л. Зокрема:

Найвищі ціни встановлено на заправках Grand Petrol, SOCAR.

Найнижчі ціни – на АЗС KLO.

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