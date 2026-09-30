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Українцям в Польщі почнуть нараховувати зарплати по-новому: про які зміни треба знати

Станіслав Кожемякін
Станіслав Кожемякін
Time to read3 хв
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Ілюстрація - польський злотий
В Польщі змінили правила нарахування зарплат
Джерело: Pixabay/ Chefchen

В межах впровадження Директиви ЄС про рівну оплату праці в Польщі впроваджують масштабну реформу, що суттєво змінить взаємини між працівниками та роботодавцями, зокрема й українцями, сотні тисяч з яких легально працевлаштовані в цій країні. Завдяки змінам, вони зможуть заробляти на рівні з поляками, якщо матимуть відповідний досвід.

Про це повідомляє Gazeta Prawna. Реформа покликана забезпечити прозорість заробітних плат та ліквідувати дискримінацію – від етапу співбесіди до нарахування бонусів і премій.

 

Розсекречення зарплат

Перші норми реформи діють у Польщі ще з 24 грудня 2025 року, проте далеко не всі працевлаштовані українці знають про свої нові права на етапі співбесіди.

 

  • Прозорі вилки

Роботодавець зобов'язаний оголосити кандидату рівень майбутньої заробітної плати (конкретну суму або чіткий діапазон) ще до підписання контракту.

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  • Заборона питати про попередній дохід

Рекрутерам законодавчо заборонено цікавитися, скільки кандидат заробляв на попередньому місці роботи. Це запевняє, що українці не отримуватимуть занижені пропозиції лише через свій попередній мігрантський досвід чи нижчий рівень доходів у минулому.

Жодної дискримінації

Кінцевий дедлайн для повного імплементування Директиви ЄС закінчився 7 червня 2026 року. Попри те, що польський уряд разом із більшістю країн ЄС ще фіналізує повний пакет законодавства, великі компанії (понад 250 працівників) уже готують масштабну звітність щодо розриву в оплаті праці.

 

Держава зобов'язує роботодавців обґрунтовувати будь-яку різницю в доходах працівників, які виконують однакову роботу. Тобто якщо український працівник і його польський колега обіймають однакові посади, але отримують різну платню, роботодавець мусить письмово довести об'єктивність цієї різниці (наприклад, більшим досвідом чи вищою продуктивністю). Штучна різниця чи дискримінація за національною чи гендерною ознакою стає приводом для перевірок.

Окрім того, працівники отримають офіційне право запитувати дані про середній рівень заробітної плати на підприємстві для осіб, які виконують аналогічні обов'язки (із деталізацією за статтю).

Які виплати та бонуси потраплять під аналіз

При розрахунку рівності та прозорості виплат польські працедавці аналізуватимуть не лише базовий оклад, а й абсолютно всі супутні бонуси та соціальні пакети:

  • грошові компоненти (годинна/місячна ставка, премії, святкові та квартальні бонуси, надбавки за вислугу років, доплати за нічні зміни, надурочні години та роботу у святкові дні);
  • негрошові бонуси (медичні страховки, спортивні картки, картки на харчування, допомога на житло та пальне, вихідна допомога при звільненні та лікарняні за перші 33 дні непрацездатності.

До загального розрахунку розриву не включатимуть лише компенсації за дистанційну роботу, а також допомогу по вагітності, пологах та догляду за дитиною.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, число українців під тимчасовим захистом у Польщі за останні півроку скоротилося приблизно на 40 тисяч. Однак це не обов'язково означає, що вони покинули країну.

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