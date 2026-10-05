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Українцям розповіли, що буде з цінами на бензин найближчими днями: до чого "готуються" АЗС

Роман Костюченко
Роман Костюченко
Time to read2 хв
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Українцям розповіли, що буде з цінами на бензин найближчими днями
Українцям розповіли, що буде з цінами на бензин найближчими днями. Джерело: Pixabay

Протягом вихідних на українських АЗС не відбулося змін у вартості бензину А-95. Так, у понеділок, 5 жовтня, він коштує в середньому 89,25 грн – так само, як і в п’ятницю, 2 числа. Водночас в експертних колах зазначають: цього тижня (який закінчується 11 жовтня) глобальних змін у вартості пального не відбудеться.

Про це йдеться в матеріалі delo.ua. Його автори зазначають: одним із головних чинників, що вплинули на ситуацію, стало "розгортання стратегічних резервів нафти".

"Крім цього, важливим фактором є поступове відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. Тож ринок очікує стабілізації та розраховує на зниження цін", – пояснили аналітики.

За вихідні на українських АЗС не відбулося змін у вартості бензину А-95

За вихідні на українських АЗС не відбулося змін вартості бензину А-95. Джерело: "Мінфін"

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Водночас, зазначили вони, для істотного зниження цін на бензин знадобиться ще кілька тижнів. Крім того, не виключено, що окремі події можуть спровокувати розворот цін – і вони почнуть зростати. Серед таких аналітики виділяють можливі:

  • чергову ескалацію війни на Близькому Сході.
  • урагани в Атлантиці.

Скільки коштує бензин на АЗС сьогодні

Загалом, за даними "Консалтингової групи А-95", які є у розпорядженні OBOZ.UA, наразі великі мережі продають бензин за ціною 83–94,9 грн/л. Зокрема:

  • Найвищі ціни встановлені на заправках SOCAR.
  • Найнижчі ціни – на АЗС Azimut.
Скільки коштує бензин на АЗС сьогодні

Скільки коштує бензин на АЗС сьогодні. Джерело: "Мінфін"

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас у серпні 2026 року українці офіційно відправили на "списання" 2 241 транспортних засобів. Переважно це були легкові автомобілі. Найчастіше серед останніх позбуваються радянських і російських ВАЗів ("Жигулі") та Daewoo Lanos. Головною ж причиною цього є високий вік машин.

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