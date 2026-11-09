Українцям розповіли, що буде з цінами на бензин: до чого готуватися

За вихідні на українських АЗС подешевшав бензин А-95 – однак практично непомітно. Так, у понеділок 9 листопада його продають у середньому по 89,58 грн/л, що на 1 коп. вище, ніж було в п’ятницю 6 числа. Водночас експерти очікують, що найближчого тижня (закінчується 15 листопада) бензин в Україні дешевшатиме.

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Про це йдеться в матеріалі delo.ua. Його автори зазначають: оптові ціни на бензин в Україні пішли вниз.

"Станом на вечір п’ятниці, 6 листопада, порівняно з 30 жовтня середня оптова ціна бензину А-95 в Україні знизилася на 1,8 грн/л – до 82,48 грн/л. А порівняно з 4 листопада бензин в опті в середньому подешевшав на 1,28 грн/л", – йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що імпорт бензину в країни ЄС помітно скоротився. Так, за перші 4 дні листопада середньодобовий імпорт пального всіх марок був на 9,9% нижчим за середньодобовий показник жовтня.

"Цього тижня бензин продовжить дешевшати", – підсумували автори матеріалу.

Скільки коштує бензин на АЗС сьогодні

Загалом, за даними "Консалтингової групи А-95", які є в розпорядженні OBOZ.UA, нині великі мережі продають бензин за ціною 85-92,9 грн/л. Зокрема:

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Найвищі ціни встановлено на заправках Grand Petrol, SOCAR, WOG, ОККО.

Найнижчі ціни – на АЗС "Фактор".

Як повідомив OBOZ.UA, водночас, щоб визначити реальні витрати пального на свій автомобіль і порівняти його з альтернативами, водіям варто враховувати фактичну витрату пального. А також його ціну та місячний пробіг.

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