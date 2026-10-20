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Українцям "роздаватимуть" особливі гроші: НБУ випустив нові 2 грн

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read1 хв
6,0 т.
Нацбанк випустив нові 2 грн
Нацбанк випустив нові 2 грн. Джерело: Фотобанк НБУ

Нацбанк випустив нову монету в 2 грн. Вона присвячена видатному українському економісту, мислителю, громадському діячеві та меценату Богдану Гаврилишину.

Про це повідомили в НБУ. Там зазначили:

  • монета отримала назву "100 років від дня народження Богдана Гаврилишина";
  • тираж монети склав до 50 000 штук у сувенірній упаковці;
  • матеріал карбування – нейзильбер (сплав міді, нікелю та цинку).

"Він пройшов шлях від вимушеної еміграції до визнаного міжнародного експерта з управління та економічного розвитку, але завжди зберігав зв’язок із Батьківщиною. Жив і працював у Канаді та Швейцарії, очолював Міжнародний інститут менеджменту в Женеві, був одним із засновників Європейського форуму менеджменту в Давосі, який згодом перетворився на Всесвітній економічний форум. Після проголошення незалежності України активно долучився до розбудови української держави", – йдеться в описі монети.

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Нацбанк випустив нову монету номіналом 2 грн

Нацбанк випустив нову монету номіналом 2 грн. Джерело: НБУ

Як виглядають нові 2 грн

На аверсі монети (лицьовій стороні) зображено букет із калини, кленового листка та едельвейсу – символів України, Канади та Швейцарії. "Ця флористична метафора відображає життєвий шлях Богдана Гаврилишина, особистість якого сформували саме ці три країни, і символізує присутність українських діячів у світовій науці та культурі", – пояснили в НБУ.

На реверсі (зворотній стороні) зображено портрет Богдана Гаврилишина. А також:

  • Напис з його ім’ям.
  • Його відоме висловлювання – "Буйно мрійте".

Придбати монети можна буде з 30 липня в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. А також у банках-дистриб’юторах (про що вони повідомлять окремо):

  • "Укргазбанк";
  • ПриватБанк;
  • Таскомбанк;
  • Ощадбанк;
  • ПУМБ.

"Деталі дізнавайтеся на їхніх сайтах", – повідомили в НБУ.

Як повідомляв OBOZ.UA, також Національний банк оголосив про підготовку до випуску нової пам’ятної монети номіналом 50 грн. Очікується, що вона з’явиться в грудні і буде викарбувана із золота.

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НумізматикаУкраїнамонетиНаціональний банк України (НБУ)
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