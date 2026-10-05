Українцям роздаватимуть "будиночки в селах": хто зможе отримати житло за безцінь

В Україні громади в межах пілотної програми можуть отримувати до 500 тис. грн на придбання будинку для проживання ВПО, нерухомість залишатиметься у власності громади, а переселенці користуватимуться нею без орендної плати, оплачуючи комунальні послуги. Окремо перед зимою передбачена одноразова допомога для вразливих домогосподарств на прифронтових територіях – заявку потрібно подати до 30 жовтня, а кошти мають надійти до 30 листопада.

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Про це розповіла голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк в коментарі Київ24. Вона зазначила, що держава шукає різні варіанти розв'язання житлової проблеми ВПО, адже скористатися іпотекою чи компенсацією за знищене майно можуть далеко не всі переселенці.

Водночас перед зимою окремий акцент держава робить на підтримці мешканців прифронтових територій. У пріоритеті – соціально вразливі категорії населення, зокрема багатодітні родини, люди старшого віку та особи з інвалідністю.

Будинок до 500 тис. грн для ВПО: як працюватиме програма

Одним із нових механізмів стала пілотна програма соціального житла для ВПО, відома як "Будиночок у селі". Її ідея полягає в тому, щоб використати порожні приватні будинки у громадах, де є необхідна інфраструктура та можливості для життя і працевлаштування переселенців.

За словами Шуляк, якщо внутрішньо переміщена особа готова проживати в сільській місцевості, вона може звернутися до громади. Далі вже місцева влада формує відповідний запит, а держава виділяє кошти на придбання житла. Вартість одного такого будинку не повинна перевищувати 500 тис. грн.

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Однак важлива особливість програми полягає в тому, що гроші не видаватимуть безпосередньо переселенцю, а придбана нерухомість не стане його приватною власністю. "Цей будиночок буде залишатися у власності громади, зважаючи на те, що за нього заплатила держава. І цей будиночок місцева влада може надавати внутрішньо переміщеним особам для того, щоб вони не сплачували, окрім комунальних послуг, нічого", – пояснила Шуляк.

Платити потрібно буде лише за комуналку

Механізм розрахований передусім на тих переселенців, які не мають можливості самостійно придбати або орендувати житло. ВПО зможуть користуватися будинком до моменту вирішення власного житлового питання. За раніше озвученими умовами пілотного проєкту, договір безоплатного користування може укладатися на строк до трьох років із можливістю продовження за згодою сторін.

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Протягом цього періоду людина або родина не платитиме громаді орендну плату. На мешканців покладатимуться витрати на комунальні послуги. Якщо ж сім'я згодом отримає інше житло, придбає його самостійно або скористається іншим державним механізмом забезпечення житлом, підстави для подальшого безоплатного проживання можуть зникнути.

На першому етапі передавати такі будинки у приватну власність переселенців не планують. Раніше Шуляк зазначала, що можливість запровадження відповідного механізму в майбутньому не виключається, однак поки йдеться саме про соціальне житло.

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Хто з ВПО зможе претендувати на будинок

Програма розрахована не на всіх переселенців без винятку. За раніше представленими умовами, потенційний учасник не повинен мати власного житла на підконтрольній Україні території.

Також враховуватиметься, чи отримувала людина іншу житлову підтримку від держави. Зокрема, йдеться про компенсацію за знищене житло та житлові ваучери. Пріоритет під час розподілу соціального житла планують надавати найбільш вразливим категоріям. Серед них:

багатодітні сім'ї;

особи з інвалідністю;

люди похилого віку;

родини, які виховують дітей з інвалідністю;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також визначені умовами програми особи, які раніше мали відповідний статус.

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При цьому недостатньо просто знайти дешевий будинок у селі. Перед придбанням нерухомість має пройти перевірку, щоб переселенців не заселяли у непридатні для життя будівлі.

Громада має знайти житло та довести, що там можна нормально жити

Одним із принципів програми є те, що рішення значною мірою ухвалюються на рівні громади. Місцева влада аналізує наявний житловий фонд, шукає вільні приватні будинки та визначає, скільки об'єктів реально можна придбати й використовувати для розселення ВПО.

Сам будинок має бути придатним для проживання. Перед купівлею його повинна обстежити спеціальна комісія. Крім стану нерухомості, значення має й те, що знаходиться поруч. У громаді повинні бути доступні базові послуги та інфраструктура – медицина, транспорт, заклади освіти, а також можливості для працевлаштування.

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Раніше повідомлялося, що бажання долучитися до пілоту висловили 25 громад, однак первинний відбір пройшли лише п'ять. На реалізацію відповідного напряму в бюджеті на 2026 рік передбачали 1 млрд грн.

Чому держава взялася саме за порожні будинки в селах

Одночасно в Україні існують дві проблеми. У громадах, які прийняли значну кількість переселенців, різко збільшилася потреба в доступному житлі, тоді як у частині сільських населених пунктів є порожні будинки.

У деяких громадах Вінницької та Хмельницької областей, за раніше оприлюдненою інформацією, кількість ВПО становить близько 25-30% від чисельності місцевого населення. Це створює додаткове навантаження не лише на житловий фонд, а й на школи, медичні установи, транспорт та іншу місцеву інфраструктуру.

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"Будиночок у селі" має частково поєднати ці дві реальності: держава фінансує придбання вже існуючого житла, громада отримує його у власність, а переселенець – можливість проживати без витрат на оренду. Водночас сам факт наявності дешевого порожнього будинку ще не робить його придатним для програми.

Для ВПО працюють й інші житлові механізми

Шуляк наголосила, що "Будиночок у селі" є лише одним із напрямів підтримки. Потреби переселенців дуже різняться: одні мають стабільну роботу і можуть обслуговувати кредит, інші втратили житло та очікують компенсації, а частина людей не має достатнього доходу навіть для оренди.

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Для економічно активних громадян діють програми доступного кредитування житла. Окремо працює "єВідновлення" для власників пошкодженої та знищеної внаслідок війни нерухомості.

Ще один напрям допомоги стосується не лише ВПО, а й домогосподарств, які залишаються у прифронтових районах. За словами Шуляк, пріоритет тут також надається соціально вразливим громадянам – багатодітним родинам, людям похилого віку, особам з інвалідністю та іншим вразливим категоріям населення.

Допомога має бути спрямована передусім на проходження зими та забезпечення опалення житла. "Заявку на одноразову зимову допомогу потрібно подати до 30 жовтня, а до 30 листопада кошти мають надійти на рахунок родини. Їх можна буде використати для забезпечення опалення житла", – зазначила народна депутатка.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, на заході України різко скоротилася пропозиція житла, в Ужгороді вільних квартир практично немає, в Івано-Франківську на один варіант претендують до 25-30 людей, а у Львові найдешевше житло розбирають найшвидше. Якщо взимку через безпекову та енергетичну ситуацію почнеться нова хвиля переїздів, дефіцит може посилитися, а ціни – знову піти вгору.