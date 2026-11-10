Українцям продають вейпи з наркотиками? Під що маскують "курилки з речовинами"

В Україні через інтернет під виглядом електронних сигарет продають речовини, дуже схожі на наркотики. Зокрема, картриджі з канабісом TAC.

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Про це йдеться в матеріалі OBOZ.UA. Його автори зазначають: один із таких магазинів стверджує, що формула товару "не містить заборонених речовин, таких як (HHC і Δ9‑ТГК), і оптимізована для збалансованого, керованого ефекту не гіршого, ніж із ТГК".

Водночас наголошується, що на сайті відсутня інформація про власників магазину та походження товару. А єдина зазначена фізична адреса чомусь розташована в Чехії.

"Зате – маса інформації про те, що пропонований товар не є наркотичним. Що більше схоже на те, що власники магазину всіма силами намагаються продемонструвати свою легальність. Але якщо все легально, чому власники ресурсу переховуються? І чи не є цей буквальний крик про свою "чистоту" ширмою, за якою ведеться торгівля справжніми наркотичними речовинами?", – наголошують аналітики.

В Україні викрили мережу торгівлі наркотиками через інтернет

Водночас, зазначають автори матеріалу, якщо продавці мають великі обсяги нібито легальних речовин із канабісом, то ймовірність того, що вони можуть торгувати "курилками" з "наркотичною" речовиною, є високою. Що, наголошується, підтверджують і правоохоронці.

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Так, наприкінці вересня Управління СБУ в Івано-Франківській області повідомило про затримання 17 учасників міжрегіональної мережі наркоторговців. Вони продавали наркотики на всій території України.

"Зловмисники приймали замовлення онлайн і продавали товар через власні торговельні точки або надсилали поштою... "Клієнти" могли замовити через сайт кав’ярень POD-системи з екстрактом канабісу, що містить наркотичний тетрагідроканабінол (ТГК)", – розповіли правоохоронці.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас понад 93% українського ринку електронних сигарет та рідин для них перебувають у тіні. При цьому у вейп-шопах замість готових ароматизованих рідин покупцям масово пропонують окремі компоненти для так званих "самозамісів". Таким чином, торговці, ймовірно, намагаються обійти діючі обмеження – під приводом того, що "цілісний" продукт не продають.

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