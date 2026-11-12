Українцям продають фальсифікат їжі "із ЄС": які продукти не можна купувати

Багато українців вважають етикетку "Із ЄС" на продуктах ознакою якості. Але в деяких випадках такі "європейські" товари є низькоякісноюч підробкою – їхній склад не відповідає заявленому на етикетці, а замість натуральної сировини виробники використовують дешеві замінники.

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Про це на своєму YouTube-каналі заявив експерт із якості та безпечності харчових продуктів Максим Несміянов. Щоб довести це, він закупив низку товарів, які продаються під виглядом європейського імпорту (з Італії, Польщі та Нідерландів), і направив зразки на лабораторний аналіз жирно-кислотного складу.

Сир моцарела "Do pizzy" (Paslek)

Походження (заявлене) – Польща / Італія (маркування українською мовою).

Ціна – 355 грн/кг.

Місце продажу – невелика роздрібна крамниця.

Несміянов називає цей товар стовідсотковою підробкою – попри високу ціну та позиціонування як імпортного продукту, лабораторний аналіз виявив у ньому 95,28% замінників молочного жиру. За словами експерта, це не сир, а дешевий сирний продукт, реальна вартість якого не має перевищувати 100-200 грн за кілограм. А на додачу до цього, продавці відмовилися надати споживачам маркування товару та прийняти скаргу.

Оливкова олія Goccia d’Oro Extra Virgin

Походження (заявлене) – імпорт із ЄС.

Ціна – 185-200 грн/л.

Місце продажу – мережа магазинів низьких цін "Бонус".

У складі цієї олії виявилося критично мало олеїнової кислоти – лише 25,71% замість необхідних 55-75%. Натомість рівень лінолевої кислоти сягнув 61,82% (при нормі до 21%).

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Максим Несміянов стверджує, що за своїм складом це звичайна соняшникова олія, яка коштує вдвічі дешевше (близько 87 грн), але за допомогою харчових технологій була замаскована під оливкову. Крім того, частина пляшок мала пошкодження, що є ознакою можливого бактеріологічного браку.

Оливкова олія Vesuvio Extra Virgin

Походження – імпорт із ЄС (без українського перекладу та даних про імпортера).

Ціна – 200 грн/л.

Місце продажу – роздрібна торгова точка.

Цей продукт експерт визначив як найгірший фальсифікат серед усіх перевірених зразків. Рівень олеїнової кислоти тут становить лише 22,74%, а лінолевої – 64,97%, що повністю виключає її приналежність до оливкової олії.

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Як зазначив Несміянов, перевірити таку підробку можна навіть у домашніх умовах: якщо поставити склянку з олією в холодильник, справжня оливкова олія застигне та побіліє, тоді як цей фальсифікат залишається рідким, як звичайна соняшникова олія.

Cир "Швейцарський" (Muhlenhof)

Походження – Україна/Польща.

Ціна – 329 грн/кг.

Місце продажу – Novus.

Лабораторний аналіз взагалі не виявив у складі цього сиру молочних жирів. Це означає, що під виглядом знижок на сир покупцям пропонують "сирний продукт" на основі дешевого пальмового масла. Несміянов закликав споживачів уважно читати етикетки, оскільки такі товари часто виставляють на одній полиці зі справжніми молочними продуктами.

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Водночас експерт відзначив і позитивні винятки: лабораторну перевірку успішно пройшли круглий польський сир "Камамбер" (95 грн), придбаний у переході, та нідерландський сир "Гауда" з мережі "Novus" (330 грн/кг за акцією) – у обох зразках замінників молочного жиру не виявлено.

Як вде повідомляв OBOZ.UA, країни ЄС посилюють експорт своїх сирів до України. Водночас вітчизняні сировари стикаються з низкою інших викликів, зокрема зі зростанням виробничих витрат, логістичними ускладненням та новими перебоями з електропостачанням.