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Українцям продавали підроблену каву та локшину під виглядом відомих брендів: де "накрили" виробництво

Дарина ГерцеваДарина Герцева
Time to read3 хв
7,4 т.
На Київщині викрили масштабне виробництво підробленої кави.
На Київщині викрили масштабне виробництво підробленої кави. Джерело: БЕБ

На Київщині та Черкащині викрили підпільні цехи, де тоннами виготовляли фальсифіковану каву, спеції та локшину під виглядом продукції відомих брендів – правоохоронці вилучили понад 165 тисяч упаковок підробленої кави та десятки тисяч інших товарів. Для незаконного бізнесу використовували до 10 фасувальних ліній і три установки для виробництва локшини.

Про викриття незаконного бізнесу 11 листопада повідомило Бюро економічної безпеки (БЕБ). За даними детективів, організатори схеми налагодили повний цикл виготовлення фальсифікату, від підготовки сумнівної сировини до фасування готової продукції в упаковки з чужими торговельними марками. 

На Київщині викрили масштабне виробництво

На Київщині викрили масштабне виробництво. Джерело: БЕБ

Підробляли каву, спеції та локшину промисловими партіями

Незаконне виробництво було організоване не як невелика майстерня, а як повноцінний промисловий бізнес. Для виготовлення та пакування продукції фігуранти використовували складські приміщення, які фактично перетворили на виробничі цехи.

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Під час обшуків детективи БЕБ виявили до 10 автоматизованих фасувальних ліній і три спеціальні установки для виробництва локшини швидкого приготування. Така кількість обладнання дозволяла виготовляти та пакувати значні обсяги товарів, орієнтованих на масовий продаж.

Особливу увагу правоохоронців привернула сировина, яку використовували для створення фальсифікату. На складах зберігалися інгредієнти сумнівного походження, з яких виготовляли імітації продукції відомих торговельних марок. Зокрема, детективи виявили:

  • 55 ящиків нефасованої кави загальною вагою понад 1,1 тонни;
  • 250 кг кукурудзяного крохмалю;
  • 14 мішків меленого перцю;
  • десятки кілограмів сушених овочів;
  • харчові ароматизатори;
  • суміші приправ та інші компоненти.

Саме ці інгредієнти використовували як основу для виготовлення продукції, яку надалі видавали за оригінальні товари. Готові суміші фасували в упаковки з логотипами відомих брендів, створюючи видимість легального походження товару.

Яку продукцію виготовляли аферисти

Яку продукцію виготовляли аферисти. Джерело: БЕБ

Вилучили понад 165 тисяч упаковок підробленої кави

Масштаби незаконного виробництва підтверджує кількість готової продукції, яку правоохоронці вилучили під час слідчих дій. Найбільшу партію становила кава, детективи виявили понад 165 тисяч упаковок підробленого товару, який продавали під виглядом продукції популярного міжнародного бренду.

Крім того, з незаконного обігу вилучили 23 тисячі пакетиків желатину та сотні пачок локшини швидкого приготування. Їх також маркували так, щоб покупці сприймали продукцію як товари відомих українських торговельних марок.

На цьому підпільний бізнес не планував зупинятися. Під час обшуків правоохоронці знайшли ще близько 4 тисяч фірмових пакетів і коробок із логотипами сторонніх компаній. Їх, імовірно, готували для пакування наступних партій фальсифікованих продуктів.

Отже, йшлося про системне виробництво, для якого заздалегідь закуповували сировину, виготовляли продукцію, готували пакування та використовували чужі торговельні марки. Така схема давала змогу видавати дешевші сумнівні товари за продукцію відомих виробників.

Як правоохоронці викрили підпільний бізнес

Детективи Територіального управління БЕБ у Київській області задокументували діяльність групи та встановили основні елементи незаконного виробничого процесу. Під час масштабних обшуків вони вилучили не лише готові товари та сировину, а й усе необхідне для роботи підпільних цехів.

У БЕБ зазначають, що досудове розслідування триває за фактом незаконного використання знака для товарів і послуг відповідно до частини третьої статті 229 Кримінального кодексу України. Наразі детективи встановлюють повне коло осіб, причетних до організації та функціонування підпільного виробництва.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, у Києві волонтер перерахував майже 860 тис. грн за комплектуючі для дронів, які продавці через Telegram-канал так і не поставили, а обвинувачений контролював рахунки та знімав із них гроші. Під час розслідування чоловік повернув потерпілому всю суму й додатково передав 250 тис. грн на допомогу ЗСУ, а обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості направили до суду. 

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