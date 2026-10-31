Українцям перерахували зарплати: кому платять понад 60 тисяч

Середня зарплата в Україні у жовтні 2026 року становить 31 тис. грн. Водночас в окремих професіях роботодавці пропонують понад 60 тис. грн на місяць. Найбільше за рік зросли зарплати альпіністів, авторів та режисерів.

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Такі дані наведено на основі аналізу 189 961 вакансії на платформі work.ua. Водночас середня оплата праці залежить від посади, досвіду та сфери діяльності.

Серед професій, де зафіксували найбільше зростання зарплат за рік, лідирують альпіністи. Їхня середня оплата праці досягла 67,5 тис. грн, що на 80% більше, ніж торік. На другому місці автори – 53,5 тис. грн (+78%), а на третьому режисери – 42,5 тис. грн (+70%).

Також суттєво зросли зарплати радіотехніків – до 50 тис. грн (+67%), аналітиків 1С – до 47,5 тис. грн (+58%) та технологів меблевого виробництва – до 55 тис. грн (+57%).

Серед інших професій із помітним річним зростанням оплати праці – паркувальники, яким у середньому пропонують 25,8 тис. грн (+56%), директори автосалонів – 77,5 тис. грн (+55%), менеджери з рекламацій – 42,5 тис. грн (+55%) та фахівці з моніторингу – 37,9 тис. грн (+52%).

Таким чином, навіть на тлі середньої зарплати у 31 тис. грн окремі спеціальності демонструють значно вищі показники. Найбільшу оплату серед наведених посад отримують директори автосалонів – у середньому 77,5 тис. грн на місяць.

Рівень зарплат також суттєво відрізняється залежно від міста. Найвищу середню оплату праці пропонують у Києві – 37,5 тис. грн. Стільки ж у середньому отримують працівники на дистанційній роботі. У Львові середня зарплата становить 33 тис. грн, в Ужгороді – 30,4 тис. грн, у Дніпрі та Одесі – по 30 тис. грн. Найнижчі показники зафіксовано в Сумах та Херсоні – по 22,5 тис. грн. У Кривому Розі та Чернігові пропонують у середньому по 24 тис. грн, у Запоріжжі, Кропивницькому, Миколаєві та Полтаві – по 25 тис. грн.

Як раніше писав OBOZ.UA, українці можуть дізнатись приблизний розмір своєї пенсії завдяки офіційному порталу ПФУ. При тому, якщо ця сума замала, у кожного працівника є низка інструментів, які дозволять збільшити виплату.