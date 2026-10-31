Українцям перерахували зарплати: кому платять понад 60 тисяч

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Евакуйовані з Олешок прибули в Україну через Білорусь: Зеленський розкрив деталі операції. Фото, відео і всі подробиціЕвакуйовані з Олешок прибули в Україну через Білорусь: Зеленський розкрив деталі операції. Фото, відео і всі подробиціУкраїнцям назвали тариф на газТарифи на газ в Україні з 1 листопада: скільки коштуватиме кубометрЯк довго не буде світлаУкраїнцям назвали нові графіки відключення електроенергії: де найгірша ситуаціяВідвідав місце російського удару та Чорнобильську АЕС: стало відомо, де вже побував Ланністер із "Гри престолів" під час візиту в УкраїнуВідвідав місце російського удару та Чорнобильську АЕС: стало відомо, де вже побував Ланністер із "Гри престолів" під час візиту в Україну"Нехай приїжджає до Москви": Лавров відповів, чи готовий Путін до телефонної розмови з Зеленським"Нехай приїжджає до Москви": Лавров відповів, чи готовий Путін до телефонної розмови з Зеленським"Шлях до поразки": російський пропагандист зробив несподіване зізнання про удари по великих містах України. Відео"Шлях до поразки": російський пропагандист зробив несподіване зізнання про удари по великих містах України. ВідеоДва місяці носили воду від сусідів: родина з Києва купила глиняну хату на Гуцульщині за 3 тис. доларів і розповіла про нове життя. Фото і відеоДва місяці носили воду від сусідів: родина з Києва купила глиняну хату на Гуцульщині за 3 тис. доларів і розповіла про нове життя. Фото і відеоАномальне тепло чи холод: кліматологиня розповіла, якою буде зима в УкраїніАномальне тепло чи холод: кліматологиня розповіла, якою буде зима в УкраїніБули завербовані Росією: в Уганді розповіли, скільки їх громадян загинуло на війні проти УкраїниБули завербовані Росією: в Уганді розповіли, скільки їх громадян загинуло на війні проти УкраїниЗ’явився прогноз на бій Олександр Усик – Майк ТайсонЗ’явився прогноз на бій Олександр Усик – Майк Тайсон
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Українцям перерахували зарплати: кому платять понад 60 тисяч

Олександр ЛитвинОлександр Литвин
Time to read2 хв
27
Ілюстрація - бухгалтер проводить розрахунки на калькуляторі
Ілюстрація - бухгалтер проводить розрахунки на калькуляторі. Джерело: Freepik

Середня зарплата в Україні у жовтні 2026 року становить 31 тис. грн. Водночас в окремих професіях роботодавці пропонують понад 60 тис. грн на місяць. Найбільше за рік зросли зарплати альпіністів, авторів та режисерів.

Такі дані наведено на основі аналізу 189 961 вакансії на платформі work.ua. Водночас середня оплата праці залежить від посади, досвіду та сфери діяльності.

Серед професій, де зафіксували найбільше зростання зарплат за рік, лідирують альпіністи. Їхня середня оплата праці досягла 67,5 тис. грн, що на 80% більше, ніж торік. На другому місці автори – 53,5 тис. грн (+78%), а на третьому режисери – 42,5 тис. грн (+70%).

Також суттєво зросли зарплати радіотехніків – до 50 тис. грн (+67%), аналітиків 1С – до 47,5 тис. грн (+58%) та технологів меблевого виробництва – до 55 тис. грн (+57%).

Читайте також
Олександр ЛитвинОлександр Литвин
1,3 т.
"Рай для спекулянтів": озвучено нову вартість долару в Україні
1,3 т.
"Рай для спекулянтів": озвучено нову вартість долару в Україні
Роман КостюченкоРоман Костюченко
6,9 т.
Прогноз щодо бензину справджується: що роблять з цінами на українських АЗС
6,9 т.
Прогноз щодо бензину справджується: що роблять з цінами на українських АЗС
Марія ШевчукМарія Шевчук
6,3 т.
"Метінвест" визнали одним із лідерів серед роботодавців металургійної галузі
6,3 т.
"Метінвест" визнали одним із лідерів серед роботодавців металургійної галузі

Серед інших професій із помітним річним зростанням оплати праці – паркувальники, яким у середньому пропонують 25,8 тис. грн (+56%), директори автосалонів – 77,5 тис. грн (+55%), менеджери з рекламацій – 42,5 тис. грн (+55%) та фахівці з моніторингу – 37,9 тис. грн (+52%).

Таким чином, навіть на тлі середньої зарплати у 31 тис. грн окремі спеціальності демонструють значно вищі показники. Найбільшу оплату серед наведених посад отримують директори автосалонів – у середньому 77,5 тис. грн на місяць.

Рівень зарплат також суттєво відрізняється залежно від міста. Найвищу середню оплату праці пропонують у Києві – 37,5 тис. грн. Стільки ж у середньому отримують працівники на дистанційній роботі. У Львові середня зарплата становить 33 тис. грн, в Ужгороді – 30,4 тис. грн, у Дніпрі та Одесі – по 30 тис. грн. Найнижчі показники зафіксовано в Сумах та Херсоні – по 22,5 тис. грн. У Кривому Розі та Чернігові пропонують у середньому по 24 тис. грн, у Запоріжжі, Кропивницькому, Миколаєві та Полтаві – по 25 тис. грн.

Як раніше писав OBOZ.UA, українці можуть дізнатись приблизний розмір своєї пенсії завдяки офіційному порталу ПФУ. При тому, якщо ця сума замала, у кожного працівника є низка інструментів, які дозволять збільшити виплату.

Схожі теми
зарплатароботамінімальна зарплата
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!