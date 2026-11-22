В українських банках діють обов’язкові обмеження на зняття готівки. За ними клієнти не зможуть зняти більше певної суми за конкретний час. Водночас кожен банк встановлює власні ліміти. Наприклад, клієнти ПриватБанку можуть зняти в банкоматі не більше 40 тис. грн протягом 3 годин. Максимально допустима сума на добу становить 100 тис. грн.

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Про це повідомили у самому банку. Там зазначили: ліміти діють і на зняття через ПриватБанк готівки з карток інших банків. Стандартне обмеження становить 20 тис. грн:

у касах банку цю суму можна зняти або за 1 раз, або протягом доби;

у банкоматах – або за 1 раз, або протягом 3 годин.

Водночас варто пам’ятати: банк-власник картки може встановлювати власні індивідуальні обмеження. Тому перед зняттям готівки варто спершу їх уточнити.

Ліміти діють на зняття грошей за кордоном

Також ліміти діють і на зняття грошей за кордоном. Зокрема:

З гривневих карток – 12,5 тис. грн (в еквіваленті) на сім календарних днів.

З доларових/єврових карток – 200 тис. грн (в еквіваленті) на день.

При цьому, нагадується, під час зняття готівки з карток ПриватБанку за кордоном стягується комісія. Вона становить 2% від суми.

У банкоматі та на касі супермаркету діють різні ліміти

Крім того, зазначається, ліміти можуть відрізнятися залежно від того, знімають гроші в банкоматі чи в іншому місці. Зокрема:

на касі банку;

у супермаркеті, на АЗС тощо.

Наприклад, у касі банку можна зняти максимум 100 тис. грн на день. У торговельних точках – до 6 тис. грн.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас за період із січня до червня 2026 року українські банки закрили 61 відділення. Найбільше – Ощадбанк, мережа якого скоротилася на 16 підрозділів. До трійки лідерів також увійшов ПриватБанк, який закрив 8 відділень.