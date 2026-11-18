Українці зможуть не лише використовувати генератори для власних потреб під час тривалих блекаутів, а й продавати надлишок виробленої електроенергії та отримувати за це гроші. Для цього потрібно погодити підключення обладнання з оператором системи розподілу, забезпечити належний комерційний облік електроенергії та виконати вимоги законодавства для виходу на ринок. Водночас така можливість не означає, що кожен власник побутового генератора зможе автоматично продавати струм.

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Про це повідомляє Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Рішення має спростити використання резервних джерел живлення в умовах пошкодження енергетичної інфраструктури та масштабних блекаутів.

Зокрема, громади зможуть оперативніше залучати генератори, зокрема установки Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), для тимчасового забезпечення електрикою споживачів через місцеві мережі. Водночас новий порядок створює можливості для власників генераторів стати повноцінними учасниками ринку електроенергії та отримувати гроші за вироблений ресурс.

Як зміняться правила підключення генераторів до електромереж

НКРЕКП затвердила Порядок комерційного обліку електроенергії, яку резервні генеруючі установки подаватимуть до мереж операторів систем розподілу (ОСР). Йдеться про використання генераторів для тимчасового живлення споживачів під час масштабних і тривалих відключень електроенергії.

Відповідні зміни внесли до постанови регулятора від 31 травня 2022 року №555. Необхідність такого рішення пояснюють пошкодженнями енергетичної інфраструктури та ризиками тривалих порушень роботи української енергосистеми. Головна зміна полягає в тому, що для підключення резервних генераторів до місцевих електромереж більше не потрібно буде проходити стандартну процедуру отримання послуги з приєднання.

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Натомість підключення та відключення здійснюватимуть за погодженням і під наглядом оператора системи розподілу. Зазначається, що це має скоротити організаційні процедури та дозволити швидше залучати доступні джерела електроенергії там, де виникає така потреба.

Водночас, спрощення не означає, що генератори можна буде самостійно підключати до загальної мережі без дозволів або технічного контролю. Усі роботи мають відбуватися за погодженням з оператором системи розподілу та з обов'язковим дотриманням вимог електробезпеки.

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Що саме передбачає новий порядок НКРЕКП

Затверджені правила визначають не лише процедуру підключення резервних джерел живлення, а й порядок обліку електроенергії, яку вони передаватимуть у мережу. Зокрема, передбачено декілька основних змін:

спрощене підключення та відключення – резервні генератори можна буде підключати до мереж операторів систем розподілу без оформлення стандартної послуги з приєднання. Для цього необхідне погодження та нагляд ОСР із дотриманням технічних вимог і правил безпеки;

визначення спеціальних точок підключення – оператори систем розподілу заздалегідь визначатимуть можливі місця підключення генераторів з урахуванням технічних можливостей місцевих електромереж;

організація комерційного обліку – обсяги електроенергії, які резервні установки віддаватимуть у мережу, фіксуватимуть та передаватимуть відповідні дані;

визначення періоду роботи генераторів – оператори мають організувати облік фактичного часу використання установок і зафіксувати кінцеві показники після припинення їх роботи;

повторне використання точок обліку – уже створені точки комерційного обліку можна буде використовувати повторно для підключення інших резервних генераторів.

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Власники генераторів зможуть продавати електроенергію та отримувати за неї гроші

Окремо НКРЕКП наголосила, що власник або користувач генеруючої установки має право отримати статус учасника ринку електроенергії та продавати вироблений ресурс на його різних сегментах із подальшим отриманням оплати. Тобто генератор може використовуватися не лише як резервне джерело живлення на випадок відключень, а й як установка для виробництва електроенергії з можливістю її комерційної реалізації.

Однак, для цього недостатньо просто мати генератор і підключити його до місцевої мережі. Власнику або користувачу установки потрібно виконати вимоги Закону України "Про ринок електричної енергії" та Правил ринку. Зокрема, обов'язковою умовою участі в ринку є укладення договору про врегулювання небалансів електричної енергії з оператором системи передачі – НЕК "Укренерго". Крім того, виробник має виконати одну з двох умов:

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стати стороною, відповідальною за баланс (СВБ) – у такому разі учасник ринку самостійно відповідатиме за фінансові наслідки відхилень фактичного обсягу виробництва електроенергії від запланованого; приєднатися до чинної балансуючої групи – тоді фінансову відповідальність за небаланси можна буде передати іншій стороні, яка вже має відповідний статус, на підставі укладення або приєднання до договору.

Саме виконання цих вимог дозволяє повноцінно брати участь у ринку електроенергії, здійснювати операції з її купівлі-продажу та отримувати оплату за вироблений ресурс. Водночас, НКРЕКП не встановила окремого гарантованого тарифу, за яким власники генераторів зможуть продавати електроенергію.

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Як нові правила допоможуть під час тривалих блекаутів

Зміни регулятора мають значення не лише для приватних власників генераторів, а й для громад та операторів енергетичної інфраструктури. Під час масштабних аварій і пошкоджень енергетичних об'єктів резервні джерела живлення можуть стати додатковим інструментом підтримки електропостачання.

Наприклад, якщо окремі ділянки мережі тимчасово залишаються без централізованого живлення, генератори можуть допомогти забезпечити електрикою споживачів через місцеву інфраструктуру. Особливу роль у таких ситуаціях можуть відігравати установки ДСНС, які використовують для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та підтримки роботи важливих об'єктів.

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Раніше організація підключення резервних установок могла потребувати додаткових процедур, що ускладнювало оперативне залучення обладнання. Тепер НКРЕКП визначила окремий порядок, який дозволяє здійснювати такі підключення без проходження стандартної процедури приєднання.

Крім того, обов'язковий комерційний облік дасть змогу контролювати, скільки саме електроенергії генератор передав у мережу, коли він працював і які обсяги ресурсу були відпущені після підключення. Водночас, нововведення не означає, що кожен власник побутового генератора зможе автоматично продавати електрику сусідам або передавати її в загальну мережу.

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