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Українцям доводиться "переплачувати" за квартири величезні гроші: для кого встановлюють націнку в 50%

Роман КостюченкоРоман Костюченко
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Українцям доводиться "переплачувати" за квартири величезні гроші
Українцям доводиться "переплачувати" за квартири величезні гроші. Джерело: Roman Synkevych/Unsplash

В Україні квартири у введених в експлуатацію новобудовах і з готовим ремонтом коштують набагато дорожче, ніж житло в недобудованих будинках. Різниця в цінах може сягати 30-50%. Наприклад, якщо квартира в будинку на етапі будівництва коштує 2 млн грн, то за співставне житло з готовим ремонтом у завершеному комплексі покупцеві можуть запропонувати заплатити від 2,6 до 3 млн грн. Причина – в таку квартиру можна в’їхати й одразу почати в ній жити.

Про це OBOZ.UA розповіла комерційна директорка будівельної компанії Маріанна Бігунець. При цьому вона зазначила: повномасштабна війна суттєво змінила підхід українців до вибору нерухомості. Так:

  • Раніше багато покупців були готові інвестувати в житло на початкових етапах будівництва заради нижчої ціни.
  • Зараз дедалі більше людей прагнуть отримати готову квартиру без тривалого очікування. Тобто українці готові переплачувати – але бути впевненими, що точно в’їдуть у житло.

Водночас, зазначається, різниця в 30-50 % не є універсальною націнкою для всіх готових квартир. Насправді вона залежить від низки чинників:

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  • Конкретного житлового комплексу.
  • Класу нерухомості.
  • Якості ремонту тощо.

Попит є – пропозиції немає

Разом з тим, зазначила Бігунець, попри зростання попиту, пропозиція повністю облаштованого житла залишається обмеженою. Наприклад, у західних областях України квартири з готовим ремонтом становлять лише близько 20% пропозиції житла, готового до заселення.

За її словами, проблему посилює той факт, що здебільшого йдеться про дороге житло. Зокрема, такі об’єкти представлені в житлових комплексах комфорт- і бізнес-класу.

У зв’язку з цим, за словами Бігунець, однією з головних тенденцій кінця 2026 року може стати зростання інтересу до купівлі готових квартир у розстрочку. За її прогнозом, протягом жовтня-грудня кількість запитів на такі програми може збільшитися приблизно на 30% порівняно з літнім періодом.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас у великих містах на заході України різко скоротилася пропозиція житла в оренду. Причина – через стабільнішу та безпечнішу ситуацію вільних квартир у регіоні практично не залишилося. Наприклад, в Івано-Франківську на одне житло припадає одразу 25-30 претендентів, а середня ціна 1-кімнатної квартири складає 22 500 грн на місяць, що на 42% перевищує торішню.

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