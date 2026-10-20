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Українцям буде легше знайти роботи в країні ЄС: які зміни готують

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read2 хв
117
Ілюстрація - водій вантажівки
Українців хочуть активніше наймати водіями вантажівок у Чехії. Джерело: Magnific

Іноземцям (і зокрема громадянам України) хочуть спростити процедуру визнання своїх водійських посвідчень у Чехії. На цей крок влада країни може піти з огляду на кризу у галузі вантажних і пасажирських перевезень, аби спростити працевлаштування не чехів.

Про це повідомляє Czechia Online. Як зазначається, за даними асоціації перевізників Česmad, у Чехії критично бракує близько 20 тисяч водіїв вантажівок та 5 тисяч водіїв автобусів.

Дефіцит у перевезеннях Чехії

Загострення нестачі персоналу в транспортній сфері зумовлене демографічним чинником. Середній вік водіїв вантажівок у Чехії сягнув 47 років, а у сфері пасажирських перевезень – 50 років. Швидкий вихід фахівців на пенсію створює ризики для заборгованості та регулярності міських і міжміських автобусних маршрутів.

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Водночас залучення водіїв із країн поза ЄС стрімко скорочується: якщо у 2021 році чеські права вантажних та пасажирських категорій отримали 2800 іноземців, то у 2025 році цей показник впав на 37% – до 1700 осіб.

Що планує змінити влада

Щоб перекрити кадровий дефіцит та полегшити доступ іноземних фахівців на ринок праці, Міністерство транспорту Чехії опрацьовує такі кроки:

  • перегляд механізму підтвердження іноземних водійських прав для громадян країн поза ЄС (зокрема України).
  • підвищення лімітів на залучення іноземних працівників для транспортних компаній.

Зараз ініціативи перебувають на стадії опрацювання нормативної бази, проте їх ухвалення суттєво спростить легальну роботу українців у чеських автотранспортних підприємствах.

Чинні правила для українських водіїв

До набрання чинності новими ініціативами для українців у Чехії продовжують діяти такі норми:

  • Тимчасовий захист

Власники цього статусу мають право керувати приватним транспортом на підставі чинних українських прав без їх обов'язкового обміну на чеські.

  • Працевлаштування в перевезеннях

Для офіційної роботи водієм вантажівки чи автобуса наразі потрібно проходження професійної атестації із внесенням "Коду 95".

  • Дотримання регламенту праці

Контролюючі органи суворо карають за порушення режиму відпочинку (зокрема, зафіксований випадок проїзду 6900 км за 5 днів призвів до жорстких санкцій).

Спрощення чеських правил відповідає загальноєвропейському тренду – подібні механізми адаптації та обміну українських посвідчень без іспитів раніше також запроваджували в Німеччині.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, від початку 2026 року понад 50 тис. біженців з України подали заявки на отримання спеціального статусу довгострокового проживання (ZVP) в Чехії. Але критеріям фінансової незалежності відповідали менше половини заявників

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