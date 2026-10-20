Українцям буде легше знайти роботи в країні ЄС: які зміни готують
Іноземцям (і зокрема громадянам України) хочуть спростити процедуру визнання своїх водійських посвідчень у Чехії. На цей крок влада країни може піти з огляду на кризу у галузі вантажних і пасажирських перевезень, аби спростити працевлаштування не чехів.
Про це повідомляє Czechia Online. Як зазначається, за даними асоціації перевізників Česmad, у Чехії критично бракує близько 20 тисяч водіїв вантажівок та 5 тисяч водіїв автобусів.
Дефіцит у перевезеннях Чехії
Загострення нестачі персоналу в транспортній сфері зумовлене демографічним чинником. Середній вік водіїв вантажівок у Чехії сягнув 47 років, а у сфері пасажирських перевезень – 50 років. Швидкий вихід фахівців на пенсію створює ризики для заборгованості та регулярності міських і міжміських автобусних маршрутів.
Водночас залучення водіїв із країн поза ЄС стрімко скорочується: якщо у 2021 році чеські права вантажних та пасажирських категорій отримали 2800 іноземців, то у 2025 році цей показник впав на 37% – до 1700 осіб.
Що планує змінити влада
Щоб перекрити кадровий дефіцит та полегшити доступ іноземних фахівців на ринок праці, Міністерство транспорту Чехії опрацьовує такі кроки:
- перегляд механізму підтвердження іноземних водійських прав для громадян країн поза ЄС (зокрема України).
- підвищення лімітів на залучення іноземних працівників для транспортних компаній.
Зараз ініціативи перебувають на стадії опрацювання нормативної бази, проте їх ухвалення суттєво спростить легальну роботу українців у чеських автотранспортних підприємствах.
Чинні правила для українських водіїв
До набрання чинності новими ініціативами для українців у Чехії продовжують діяти такі норми:
- Тимчасовий захист
Власники цього статусу мають право керувати приватним транспортом на підставі чинних українських прав без їх обов'язкового обміну на чеські.
- Працевлаштування в перевезеннях
Для офіційної роботи водієм вантажівки чи автобуса наразі потрібно проходження професійної атестації із внесенням "Коду 95".
- Дотримання регламенту праці
Контролюючі органи суворо карають за порушення режиму відпочинку (зокрема, зафіксований випадок проїзду 6900 км за 5 днів призвів до жорстких санкцій).
Спрощення чеських правил відповідає загальноєвропейському тренду – подібні механізми адаптації та обміну українських посвідчень без іспитів раніше також запроваджували в Німеччині.
Як вже повідомляв OBOZ.UA, від початку 2026 року понад 50 тис. біженців з України подали заявки на отримання спеціального статусу довгострокового проживання (ZVP) в Чехії. Але критеріям фінансової незалежності відповідали менше половини заявників
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