Мобільний оператор "Київстар" обмежує своїм абонентам вхідні дзвінки без абонплати – тобто без поповнення рахунку. Причому, аж до блокування. Однак не всім, а лише тим, хто користується тарифом "LOVE UA Світло 2024". Очікується, що нововведення набудуть чинності з 1 грудня 2026 року.

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Про це повідомили у Технічній спільноті ринку телекомунікацій MZU - Мобільний зв'язок України. Там зазначили:

Якщо абонентську плату за пакет послуг не сплачено, абонент отримує загальний ліміт у 500 хвилин на вхідні дзвінки в Україні та країнах ЄС.

Після вичерпання цього обсягу приймання викликів блокується – до моменту поповнення рахунку та списання плати за тариф, після чого пакет поновлюється.

"У разі незгоди з новими умовами абоненти можуть безоплатно перейти на інший актуальний тариф. Або розірвати договір", – йдеться в повідомленні.

Водночас наголошується: оновлення правил відбувається на виконання європейських вимог "Роумінг як удома" (RLAH). Очікується, що це:

Уніфікує правила користування зв’язком в Україні та ЄС.

Захистить оператора від збитків через тривале використання SIM-карток у європейському роумінгу без сплати абонплати.

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Водночас сам "Київстар" уже розсилає своїм абонентам відповідні повідомлення. "З 1 грудня змінюються умови вхідних дзвінків: якщо тариф не оплачено, ви зможете отримувати дзвінки в межах 500 хвилин без додаткової плати. Після використання цього обсягу вхідні дзвінки будуть недоступні до оплати тарифу. Умови діють в Україні та країнах Роумінг як вдома", – йдеться в них.

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Як повідомляв OBOZ.UA, тим часом строк дії номера для абонентів мобільного оператора "Київстар" становить 365 днів. Після цього за умови, що за ним не проходять оплати пакетів послуг, номер буде відключено.