Українців труїли підробними горілкою і коньяком: де продавали контрафакт

Українські правоохоронці викрили та знешкодили підпільних цих, де виробляли контрафактний алкоголь та цигарки, які збували на території регіону. Незаконний бізнес налагодила родина з Ужгорода за залученням двох спільників.

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Про це повідомили у Національній поліції та Офісі генерального прокурора. Наразі причетним обрали запобіжні заходи.

Як виробляли контрафакт

Підпільна лінія функціонувала з листопада 2025 року по жовтень 2026 року на території складського приміщення у селі Концово. Спирт фігуранти завозили із Львівщини, після чого розбавляли водою, додавали ароматизатори, розливали у скляну тару та маркували підробленими марками акцизного податку.

Сфальсифіковані горілку та коньяк збували через мережу роздрібних торговельних точок, переважно у сільських магазинах Закарпатської області.

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Результати розслідування

У межах кримінального провадження силовики провели 29 санкціонованих обшуків на території Закарпатської та Львівської областей. Зокрема пыд час слідчих дій вилучено:

близько 48,5 тонн сировини (спирту);

сировини (спирту); майже 1 тисячу пляшок готового фальсифікованого алкоголю;

понад 2,3 тисячі підроблених марок акцизного податку;

підроблених марок акцизного податку; спеціальне обладнання для розливу та закорковування пляшок ;

; майже 10 тисяч пачок сигарет сумнівного походження;

сумнівного походження; 5 автомобілів, які використовувалися для логістики, та чорнову документацію.

Головні історії дня

П'ятьом учасникам схеми оголошено про підозру у незаконному виготовленні, зберіганні, транспортуванні та збуті підакцизних товарів, а також у незаконному використанні підроблених марок акцизного податку.

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Суд обрав організаторові підпільного бізнесу та його синові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Іншим трьом спільникам призначено цілодобовий домашній арешт. Наразі триває процедура накладення арешту на вилучене майно та встановлення інших осіб, причетних до організації схеми.

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Раніше OBOZ.UA повідомляв про викриття в Києві незаконного виробництва алкогольних напоїв, а також транспортування, зберігання та продаж спирту оптовими партіями. В результаті обшуків правоохоронці вилучили сировини, авто, обладнання та готові напої на понад 7 мільйонів гривень.