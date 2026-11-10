Українців "травлять" простроченою молочкою і підробленою олією: де продають фальсифікат

На київському ярмарку виявили ознаки продажу підроблених продуктів, зокрема, замість справжньої оливкової олії Extra Virgin покупцям могли пропонувати звичайну соняшникову, а під виглядом сметани – продукт із переважанням рослинних жирів. І це не єдина проблема, адже на прилавках також знайшли прострочену молочну продукцію, тож дешевша ціна не завжди означає вигідну покупку – іноді за нею може ховатися відверта підробка.

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Про це розповів експерт із якості продуктів, ексдиректор Союзу споживачів України Максим Несміянов. Цього разу увагу звертали не лише на асортимент і вартість товарів, а й на те, чи можуть покупці отримати достовірну інформацію про походження продукції, її склад і умови зберігання.

Протермінована молочна продукція та товари без маркування

Однією з головних проблем перевірки стала молочна продукція. На кількох торговельних точках виявили товари без зрозумілого маркування, а також продукцію, термін придатності якої вже закінчився. Особливу увагу перевіряльники звернули на сир, сметану та масло.

Частина товарів продавалася без чіткого зазначення, що саме пропонує продавець – натуральний молочний продукт, сирний або сметанний продукт із замінниками молочного жиру. Покупець повинен розуміти, за що платить і який саме товар кладе до кошика. Якщо на упаковці чи в супровідній інформації немає відомостей про склад, виробника та термін придатності, перевірити якість продукції значно складніше.

Під час перевірки також звернули увагу на сметану, яку продавали за привабливою ціною. За словами представників каналу, раніше лабораторне дослідження продукції цього виробника показало наявність 90-95% немолочних жирів. Тобто йшлося фактично про сметанний продукт, а не натуральну сметану. Попри це, товар продовжували пропонувати покупцям під назвою сметани.

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Окрема проблема – відсутність належних умов для перевірки термінів придатності та зберігання. На одній із торговельних точок перевіряльники виявили масло, дата придатності якого викликала запитання. Продавчиня пояснювала, що товар зберігається за температури мінус 18 градусів, однак фактичні умови на момент перевірки не відповідали такому режиму.

Саме тому покупцям радять не обмежуватися переглядом дати на упаковці. Важливо також звертати увагу на температурний режим, за якого продукт повинен зберігатися. Адже навіть товар із формально актуальною датою може бути небезпечним, якщо його тримали в неналежних умовах.

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Під виглядом оливкової олії продавали соняшникову

Ще одна серйозна проблема, яку виявили під час перевірки, стосується імпортних товарів. На ярмарку знову знайшли оливкову олію Oil Extra Virgin Product "Vesuvio", яку представники каналу вже раніше передавали на лабораторне дослідження.

Тоді перевіряли жирнокислотний склад продукту, щоб встановити, чи відповідає він характеристикам справжньої оливкової олії Extra Virgin. За результатами лабораторного аналізу, показники суттєво відрізнялися від характерних для такого виду олії. Перевіряльники заявили про високу ймовірність того, що продукт фактично є соняшниковою олією.

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За їхніми словами, лабораторне дослідження коштувало близько 2700 грн. Отримані результати не підтвердили заявлену природу продукту, однак товар і надалі зустрічається у продажу. Під час нового огляду перевіряльники також звернули увагу на інші бляшанки з написами про оливкову олію. Вони наголосили, що привабливе пакування та іноземні написи самі собою не гарантують справжності продукту.

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Окремо представник каналу продемонстрував спосіб попередньої перевірки олії за температури нижче чотирьох градусів. За його спостереженнями, справжня оливкова олія за таких умов може густішати та ставати каламутною. Водночас, цей спосіб не є достовірним лабораторним тестом: за зовнішнім виглядом або поведінкою продукту на холоді не можна остаточно встановити його склад.

Тому для підтвердження справжності олії потрібні саме лабораторні дослідження. Покупцям варто уважно перевіряти маркування, виробника, походження та склад продукту, особливо якщо ціна підозріло низька.

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За підсумками перевірки представники каналу зазначили, що ярмарки потрібні покупцям, адже дають можливість придбати продукцію безпосередньо у виробників, знайти широкий асортимент і порівняти ціни. Проте наявність фальсифікату та порушень у торгівлі може негативно впливати на репутацію всіх продавців.

Особливо це стосується молочної продукції та товарів, які продають без належного маркування. Якщо покупець не може зрозуміти, чи купує він натуральний сир, сирний продукт або товар із замінниками молочного жиру, це створює ризики не лише для його гаманця, а й для здоров'я.

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Перевіряльники вважають, що адміністрації ярмарку варто приділяти більше уваги продавцям, які реалізують продукцію з ознаками фальсифікації, порушують правила маркування або не дотримуються умов зберігання. Адже саме організація торгівлі та контроль за дотриманням установлених вимог мають допомагати покупцям відрізняти якісні товари від сумнівних.

Якщо ж споживач помітив порушення, він може звернутися до адміністрації ярмарку або повідомити про проблему відповідні контролюючі органи. Інший спосіб впливу – відмовитися від покупки товару, щодо якого продавець не може надати зрозумілої інформації.

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Як повідомляв OBOZ.UA раніше, до лютого 2027 року хліб і молочна продукція в Україні можуть подорожчати ще на 5-10%, а тепличні помідори, огірки та перець – на 15-40% залежно від виду овочів, причому пік цін на тепличну продукцію прогнозується на березень. Масового дефіциту овочів борщового набору до весни не очікується, однак через перебої з електроенергією українцям доведеться витрачати більше на продовольство.