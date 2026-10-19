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Українців попередили про різке зростання цін на бензин: чого очікувати від АЗС найближчими днями

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read1 хв
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Українців попередили про різке зростання цін на бензин
Українців попередили про різке зростання цін на бензин. Джерело: Pixabay

За вихідні українські АЗС підвищили вартість бензину А-95. У понеділок, 19 жовтня, вони продають його в середньому по 89,79 грн/л, що на 7 коп. вище, ніж було в п’ятницю, 16 числа. Водночас у експертних колах зазначають: цього тижня (який закінчується 25 жовтня) бензин на заправках може різко здорожчати.

Про це йдеться в матеріалі delo.ua. Його автори зазначають:

  • Йдеться про зростання одразу на 3 грн.
  • Також істотно може подорожчати дизельне паливо.

"Через стрімке зростання нафтових котирувань цього тижня можливе подальше зростання цін на дизельне паливо в межах 4 грн/л. А бензин має потенціал до подорожчання на 3 грн/л", – зазначили аналітики.

До здорожчання ж нафти, за їхніми словами, призвела низка факторів. Зокрема:

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  • Ескалація на Близькому Сході.
  • Скептицизм інвесторів щодо поставок російського дизельного палива.

"Це підняло ціну на нафту Brent майже до 110 доларів за барель. І український паливний ринок відреагував миттєво: дизельне паливо в національних мережах вперше перетнуло психологічний рубіж у 100 грн/л", – констатували фахівці.

Скільки коштує бензин на АЗС сьогодні

Загалом, за даними "Консалтингової групи А-95", які є у розпорядженні OBOZ.UA, наразі великі мережі продають бензин за ціною 85,45–94,9 грн/л. Зокрема:

  • Найвищі ціни встановлені на заправках SOCAR.
  • Найнижчі ціни – на АЗС Brent Oil.
Скільки сьогодні коштує бензин на АЗС

Скільки коштує бензин на АЗС сьогодні. Джерело: "Консалтингова група А-95"

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас у серпні 2026 року українці офіційно відправили на "списання" 2 241 транспортних засобів. Переважно це були легкові автомобілі. Найчастіше серед останніх позбуваються радянських і російських ВАЗів ("Жигулі") та Daewoo Lanos. Головною ж причиною цього є високий вік машин.

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