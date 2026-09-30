Вже навесні 2027 року на Україну може чекати суттєве подорожчання або навіть дефіцит цибулі. Це може стати результатом низки факторів – зокрема, погоди, зменшення посівних площ, посилення експорту та російських ударів.

Відео дня

Про це заявив Agrotimes міжнародний консультант із зберігання плодоовочевої продукції Павло Булгаков. За його словами, наразі фермери намагаються щонайшвидше реалізувати врожай безпосередньо з поля.

Що загрожує цибулі

Ситуація на українському ринку овочів борщового набору залишається напруженою. Вже зараз експепт спостерігає низку чинників, через які прогнози щодо весняного періоду є досить тривожними.

Скорочення посівних площ та відхід великих виробників

Порівняно з 2025 роком, багато господарств суттєво зменшили площі під цибулею, а окремі великі підприємства (які торік закладали до 15 тис. тонн) взагалі відмовилися від її вирощування. Нові гравці ринку не змогли перекрити цей спад.

Падіння врожайності через погодні катаклізми

Середня врожайність впала на 20-30 тонн з гектара. На півдні посівам завадили пилові бурі, а в центральних і західних регіонах – зворотні приморозки та тривалі зливи, які розмивали поля та зривали графік польових робіт.

Втрата сховищ через воєнні ризики

Зберігання врожаю ускладнюється постійною загрозою російських атак на складські приміщення та логістичну інфраструктуру, що обмежує обсяги закладання якісної продукції на зиму.

Активізація експортного попиту

РЕКЛАМА

Українську цибулю, картоплю та інші овочі активно закуповують сусідні країни – Молдова, Румунія та Болгарія, що додатково вимиває обсяги з внутрішнього ринку.

"Зважаючи на фітосанітарний стан, обсяги закладання у сховища та загальну ситуацію, навесні ми неминуче зіткнуємося з високими цінами та дефіцитом цибулі", – попереджає Булгаков.

Що з цінами на цибулю зараз

Якщо торік під час збору ціни опускалися до 2-2,5 грн/кг, то зараз мінімальна планка становить 10 грн/кг. Причому на півдні оптові ціни коливаються в межах 10-14 грн/кг, а на заході України середня ціна досягала 18-20 грн/кг.

Головні історії дня

Поточне незначне просідання цін Павло Булгаков називає тимчасовим, оскільки більшість фермерів намагаються щонайшвидше реалізувати врожай безпосередньо з поля, не закладаючи його на тривале зберігання. Водночас власний моніторинг цін від OBOZ.UA показав, що станом на 30 вересня в найбільших торгівельних роздрібних мережах овоч продають по 16,49-20 грн/кг. Зокрема:

"Фора" – 16,90 грн/кг (ціна без акції – 18,90 грн/кг);

РЕКЛАМА

АТБ – 19,59 грн/кг;

Varus – 17,90 грн/кг;

Auchan – 18,90 грн/кг;

"Сільпо" – 20 грн/кг.

Також OBOZ.UA повідомляв, що в Україні лише за місяць вартість яєць зросла на 22% – з 59 до 72 грн/десяток. До цінця 2026-го вартість яєць може зрости до ціни в діапазоні 78-90 грн/десяток.

РЕКЛАМА