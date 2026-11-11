Українців дурять фейковими знижками: як магазини штучно завищують ціни перед розпродажами

Українцям слід бути особливо уважними під час розпродажів 11.11, адже магазини можуть штучно завищувати ціни перед акціями, а потім видавати повернення до звичайної вартості за знижку 50% чи навіть більше. Щоб не купувати товари за фейковими акційними цінами, варто перевіряти історію їхньої вартості на спеціальних сайтах і порівнювати пропозиції різних магазинів.

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OBOZ.UA розібрався, що насправді слід знати покупцям. Особливо активно такі пропозиції можуть з'являтися під час сезонів розпродажів, коли покупці заздалегідь шукають техніку, побутові товари, одяг та інші покупки. Маркетологи добре знають, що в цей період люди звертають увагу не лише на сам товар, а передусім на розмір обіцяної знижки.

Як магазини створюють ілюзію величезної знижки

Один із типових сценаріїв виглядає досить просто. Наприклад, певний товар протягом вересня та жовтня коштував 1499 грн, це його звичайна ціна, за якою його могли придбати всі охочі протягом кількох місяців. Однак, незадовго до 11 листопада магазин може змінити вартість і встановити її на рівні 2999 грн.

А вже безпосередньо перед розпродажем ціну знову знижують до 1499 грн, додаючи яскраву позначку про знижку 50%. На перший погляд, покупець отримує надзвичайно вигідну пропозицію: замість майже 3000 грн потрібно заплатити лише 1499 грн. Проте якщо подивитися на історію вартості, стає зрозуміло, що жодної реальної економії немає. Товар увесь попередній період продавався саме за 1499 грн.

Фактично магазин не зробив покупцеві жодної поступки в ціні, а лише змінив спосіб подачі пропозиції. Звичайну вартість перетворили на нібито акційну, створивши враження, що людина встигла скористатися особливою можливістю. Подібні маніпуляції можуть використовувати не лише перед 11.11. Вони актуальні й під час "Чорної п'ятниці", новорічних розпродажів, сезонних акцій та інших періодів, коли покупці очікують на суттєве здешевлення товарів.

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Чому покупці вірять у фейкові знижки

Причина популярності такого маркетингового прийому полягає не лише в бажанні людей заощадити. Він також використовує особливості людського сприйняття цін. Коли покупець бачить дві суми поруч, його увага насамперед зосереджується на більшій цифрі. Вона стає своєрідною точкою відліку, з якою людина порівнює нову пропозицію.

Якщо поруч стоїть перекреслена ціна 2999 грн і актуальна вартість 1499 грн, виникає відчуття, що товар став значно доступнішим. При цьому людина часто думає не про те, скільки грошей їй доведеться витратити, а про те, скільки вона нібито заощаджує. Напис "-50%" підсилює це відчуття та створює додаткову мотивацію оформити покупку.

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До того ж розпродажі нерідко супроводжуються обмеженнями в часі, повідомленнями про останні одиниці товару або заклики не втратити вигідну пропозицію. Усе це може підштовхувати до швидкого рішення без додаткової перевірки вартості. У результаті покупець ризикує придбати річ, яка йому не була терміново потрібна, лише через переконання, що зараз вона коштує значно дешевше, ніж зазвичай.

Як перевірити, чи справді знижка на товар реальна

Щоб не стати жертвою маркетингових маніпуляцій під час розпродажів, недостатньо орієнтуватися на перекреслену ціну або відсоток знижки на сторінці магазину. Найкращий спосіб перевірити вигідність пропозиції – подивитися, як змінювалася вартість товару протягом попередніх тижнів і місяців.

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Для цього можна скористатися агрегаторами та сервісами порівняння цін, які дозволяють відстежувати історію вартості продукції в інтернет-магазинах. Алгоритм перевірки досить простий:

знайдіть точну модель товару – скопіюйте назву, артикул або модель пристрою, який плануєте придбати, це допоможе не переплутати різні версії одного товару; введіть дані в агрегатор цін – знайдіть потрібну позицію на сервісі порівняння вартості товарів; відкрийте історію цін – на багатьох платформах є спеціальний графік, який показує, як змінювалася вартість продукції протягом певного періоду; порівняйте попередню та акційну ціну – якщо товар кілька місяців коштував приблизно стільки ж, скільки зараз із позначкою "знижка", підстав говорити про реальне здешевлення немає; перевірте пропозиції інших магазинів – іноді товар із нібито великою знижкою в одному магазині можна придбати за такою самою або навіть нижчою ціною в іншому без жодних акційних позначок.

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Особливо важливо звертати увагу на графіки, на яких перед розпродажем видно різке зростання вартості, а безпосередньо під час акції – повернення до попереднього рівня. Така цінова "гойдалка" може свідчити про спробу створити штучне враження економії.

Водночас, не кожна зміна вартості автоматично означає обман. Ціни можуть змінюватися через курс валют, закупівельну вартість, наявність товару, умови постачання та інші ринкові фактори. Тому важливо оцінювати не лише відсоток знижки, а й реальну динаміку ціни.

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Чому перед 11.11 варто не поспішати з покупками

Розпродажі 11 листопада традиційно привертають увагу тих, хто хоче придбати товари дешевше. Для магазинів це можливість збільшити продажі, залучити нових клієнтів і реалізувати продукцію завдяки акційним пропозиціям. Однак, велика кількість рекламних повідомлень і яскравих цінників не гарантує, що кожна пропозиція справді вигідна.

Покупцеві варто пам'ятати, що розмір заявленої знижки та реальна економія – не одне й те саме. Найкраще заздалегідь визначити, який саме товар потрібен, знайти його звичайну вартість і порівняти пропозиції різних продавців. Якщо покупка не термінова, можна також відстежувати ціну протягом певного часу, щоб зрозуміти, чи справді магазин її знизив.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні Чорна п'ятниця у 2026 році припадає на 27 листопада, однак в Україні частина магазинів може запустити розпродажі вже приблизно з 23 листопада та продовжити їх після офіційної дати. На окремі товари можуть заявляти знижки до 40-70%, тому покупцям варто заздалегідь запам'ятати звичайну ціну потрібної речі, щоб перевірити реальний розмір економії.