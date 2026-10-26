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Українці заробляють значно більше за поляків: хто може розраховувати на високу зарплату

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read2 хв
441
Ілюстрація - чоловіки у прапорах України
Українці заробляють значно більше за поляків. Джерело: Unsplash/Jesse Solomon

У Польщі молоді українські чоловіки (25-34 роки) заробляють на 1 500 злотих (більш ніж на 17 000 грн за актуальним курсом) більше, ніж місцеві жителі цієї ж вікової категорії (тут і далі йдеться про медіанну зарплату – тобто частина значень вища за цей показник, а частина – нижча). Зокрема, українці отримують 6 800 злотих зарплати, тоді як поляки – 5 300 злотих (понад 78 000 грн проти близько 61 000 грн).

Про це OBOZ.UA розповіли в міжнародній кадровій компанії. Там зазначили: однією з причин цього може бути польське законодавство.

"За ним особи віком до 26 років користуються звільненням від податку на доходи фізичних осіб щодо доходів, які підпадають під відповідну пільгу, у межах установленого річного ліміту. Таким чином, за однакової ставки брутто (до вирахування податків) працівник віком до 26 років може отримувати на руки більше, ніж старший колега. Однак ця норма стосується і поляків", – пояснили фахівці.

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Крім того, наголошується, на рівень заробітної плати впливає географічне розташування місць роботи молодих українців. Так:

  • Українські працівники частіше, ніж польські, живуть і працюють у невеликих містах або промислових регіонах.
  • А там рівень концентрації виробництва вищий, і фізичну роботу знайти легше.

"Також українські робітники мобільніші, ніж поляки, оскільки не прив’язані до місця проживання, власного житла тощо", – зазначили аналітики.

Ще одним фактором, через який молоді українці заробляють більше, ніж місцеві, за їхніми словами, є тривалість робочого часу. Так, якщо працівник бере додаткові зміни або працює довше, його місячний дохід може бути вищим навіть за однакової погодинної ставки.

Втім, зазначається, вища місячна зарплата не завжди означає, що працівник отримує більше за кожну відпрацьовану годину. Адже:

  • Українці можуть збільшувати свої доходи завдяки додатковим змінам, роботі у вихідні та довшим робочим дням.
  • Тому для коректного порівняння слід враховувати не лише суму зарплати, а й погодинну ставку, кількість відпрацьованих годин і умови праці.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас українці, які шукають роботу в Польщі, дедалі частіше стикаються з непрозорими умовами працевлаштування. Зокрема, висока ставка, зазначена у вакансії, може виявитися значно нижчою під час оформлення, частину зарплати можуть прив’язати до премій, а проблеми з документами чи страховими внесками людина іноді помічає лише через кілька місяців.

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