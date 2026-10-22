Українці відмовилися купувати великі квартири: що відбувається на ринку нерухомості

В Україні стрімке падає попит на великогабаритне житло – за останній рік у більшості регіонів суттєво скоротилася кількість як пропозицій трикімнатних квартир, так і відгуків від потенційних покупців. Та попри падіння попиту, вартість такого житла продовжує зростати, причому розрив у цінах між областями сягнув понад сім разів.

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Про це свідчать дані аналітичного дослідження "OLX Нерухомість". Автори зазначили, що Київ утримує статус міста з найдорожчим великогабаритним житлом.

Падіння попиту та пасивність покупців

У вересні 2026 року активність потенційних покупців трикімнатних квартир впала практично по всій країні, порівняно з минулим роком. Найбільше скорочення кількості відгуків на оголошення зафіксовано у таких регіонах:

Сумщина – на 52%;

– на 52%; Рівненщина – на 46%;

– на 46%; Вінниччина – майже на 38%.

Крім того, у Запорізькій області інтерес покупців зменшився на 33%, Миколаївській – на 32%, Полтавській – на 31%, Житомирській – на 30%. У Києві активність потенційних покупців великого житла за рік знизилася на 29%.

Винятком із загальнонаціональної тенденції стали окремі західні регіони, де попит, навпаки, зріс. Лідером за динамікою зацікавленості стала Закарпатська область (+53% відгуків). Також приплив покупців фіксували у Волинській (+15%) та Чернівецькій (+8%) областях.

Оголошень також поменшало

Паралельно зі зниженням попиту продавці зменшили кількість оголошень про продаж трикімнатних квартир. Найбільше скорочення ринку пропозиції відбулося у:

Вінницькій області – на 33%;

– на 33%; Херсонській – на 32%;

– на 32%; Хмельницькій – на 30%.

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Незначне зростання кількості оголошень зафіксовано лише в Одеській (+5%), Волинській (+4%) та Чернігівській (+1%) областях.

Ціновий парадокс на ринку

Незважаючи на низьку активність покупців, ціни на великі квартири не лише не впали, а й продемонстрували впевнене зростання. Регіонами з найбільшим зростанням цін за рік стали :

Хмельницька область – до $69 318 (+22%);

Тернопільська область – до $84 484 (+17%);

Полтавська область – до $59 517 (+16%);

Івано-Франківська область – до $87 829 (+14%);

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Київська та Сумська області – на 13%.

Де найдорожчі та найдешевші квартири

Найдорожчим житлом в Україні залишається нерухомість у Києві із медіанною вартістю $168 873. На другому місці за рівнем цін перебувають західні регіони: Львівська область ($114 647), Закарпатська ($98 337) та Чернівецька ($95 856).

Найдешевші трикімнатні квартири продаються у прифронтових та східних областях. Найнижча медіанна ціна зафіксована у Херсонській області – $23 768. Також відносно доступні цінники зберігаються у Запорізькій ($32 670), Сумській ($34 702), Миколаївській ($39 713) та Харківській ($49 847) областях.

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