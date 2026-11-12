Українці відмовляються купувати вживані авто зі США: скільки коштує найпопулярніша модель

В Україні продовжує падати попит на вживані автомобілі, привезені зі Сполучених Штатів. При цьому абсолютну першість у структурі імпорту утримують класичні бензинові машини, а найпопулярнішою моделлю у цій категорії виявилася Tesla Model Y, яку в Україні можна придбати від $17,4 тис. (за умови відсутності ДТП).

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Про це повідомили в "Укравтопромі". Аналітики зафіксували, що впродовж жовтня 2026 року український автопарк поповнили майже 5,2 тис. легкових машин із пробігом американського походження, що на 10% менше за показники аналогічного періоду торік.

Ситуація на авторинку

Попри загальне просідання обсягів реєстрацій, запити вітчизняних водіїв розподілилися між різними типами силових установок досить прогнозовано. Безумовним лідером симпатій залишається традиційний двигун внутрішнього згоряння, який забезпечив майже половину жовтневого імпорту.

Загалом розподіл часток за типом пального серед вживаних "американців" у жовтні виглядав так:

бензинові машини – 45%;

– 45%; електромобілі – 36%;

– 36%; гібридні моделі – 14%;

– 14%; дизельні авто – 3%;

– 3%; машини з газобалонним обладнанням (ГБО) – 2%.

Окрім паливних вподобань, статистика фіксує і вікові параметри завезеного транспорту. Середній вік легковиків із США, які отримали українську реєстрацію в жовтні, становить 5,6 року.

Зміна тенденцій

Загалом електромобілі, які домінували серед покупок у другій половині 2025 року на початку 2026-го почали втрачати свої позиції. Цьому є логічне пояснення.

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1 січня в Україні припинила діяти багаторічна пільга, що звільняла імпорт та постачання електромобілів від сплати податку на додану вартість (ПДВ), що становить 20% від вартості авто. До того ж у 2026 році суттєво зросли тарифи на публічних зарядних станціях.

В результаті українці були змушені відмовитися від дорогих в розмитненні електрокарів на користь гібридних і класичних бензинових авто, які зайняли більше половини ринку.

Які моделі стали найпопулярнішими

Незважаючи на те, що сумарно лідирує бензиновий сегмент, у модельному заліку верхні сходинки впевнено посіли американські електрокари. П'ятірка найбільш затребуваних вживаних авто із США у жовтні сформувалася таким чином:

Головні історії дня

Tesla Model Y – 596 од.;

– 596 од.; Tesla Model 3 – 483 од.;

– 483 од.; Ford Escape – 469 од.;

– 469 од.; BMW X3 – 309 од.;

– 309 од.; BMW X5 – 296 од.

Вартість найпопулярнішого вживаного авто зі США на одному з найпопулярніших автопорталів залежить від низки параметрів – зокрема від стану, пробігу тощо. Так, станом на 12 листопада Tesla Model Y віком до 5 років, який не був у ДТП, можна купити за:

17 300 доларів (2022 р. в. з 271 тис. км пробігу);

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19 490 доларів (2021 р. в. з 89 тис. км пробігу);

25 000 доларів (2023 р. в. з 131 тис. км пробігу);

Також OBOZ.UA повідомляв, що з 1 січня 2027 року українцям, які вирішать продати нещодавно зареєстроване авто, мотоцикл чи мопед, доведеться платити 23% податку. Нульова ставка діятиме лише для транспорту, який перебував у власності продавця не менше 183 днів.