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Українці віддають до 20 євро за кожен переказ із Європи: скільки можна буде заощадити

Ксенія КапустинськаКсенія Капустинська
Time to read2 хв
249
Людина торкається екрана смартфона поруч із ноутбуком, купюрами й монетами євро
Послугами SEPA користуються понад 500 млн громадян і компаній. Ілюстрація. Джерело: створено за допомогою ШІ

Українці, які надсилають гроші з Європи додому або переказують їх європейським контрагентам, можуть віддавати за кожну операцію до 20 євро або 1,5% від суми. Після приєднання України до єдиної зони платежів у євро (SEPA) комісія знизитися до 0-5 євро, а перекази – стати значно швидшими. Це допоможе заощаджувати на переказах.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів в інтерв’ю народній депутатці Ользі Василевській-Смаглюк. Зараз міжнародні платежі між Україною та Європою проходять через фінансових посередників, тому перекази дорожчають і довше надходять на рахунок, пояснив він.

Як зміняться перекази після приєднання до SEPA

SEPA (Single Euro Payments Area) – єдиний європейський платіжний простір зі спільними правилами для банківських переказів у євро між країнами-учасницями. Нині до нього входить 41 країна, а послугами системи користуються понад 500 млн громадян і компаній.

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Для українців це означатиме, що переказувати гроші між Україною та країнами Європи стане дешевше. За оцінкою Мінфіну, після приєднання комісія становитиме від 0 до 5 євро замість нинішніх значно вищих витрат. За словами Марченка, приєднання до SEPA може заощаджувати для України від 100 до 200 млн євро щороку.

Кошти надходитимуть швидше, бо з переказів зникнуть зайві банки-посередники. Йдеться про безготівкові банківські перекази в євро з рахунку на рахунок. Звичайні карткові перекази й операції в інших валютах автоматично до системи не переходять.

Що це за закон

10 листопада 2026 року Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №14327-д, потрібний для приєднання України до SEPA. Тепер документ має пройти друге читання, а після – отримати підписи спікера та президента.

Марченко наголосив: парламенту потрібно завершити роботу над необхідними законодавчими змінами до кінця 2026 року. Якщо цього не зробити, Україна втратить можливість адаптувати свої правила до чинних європейських вимог – згодом набудуть чинності нові норми ЄС.

Однак навіть остаточного ухвалення законопроєкту не вистачить, щоб одразу запустити дешевші перекази. Україна має виконати необхідні умови й пройти процедуру приєднання до SEPA. Європейська платіжна рада окремо схвалює участь кожної фінансової установи.

Як повідомляв OBOZ.UA, рішення про України до SEPA також дозволить залучити міжнародну підтримку на сотні мільярдів гривень.  Ухвалення закону є одним з "якорів" програми Ukraine Facility, за якою виділяється фінансування від Євросоюзу. Також цього вимагає Світовий банк.

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