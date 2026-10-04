Українці утилізують "Ланоси" та "Жигулі": чому позбуваються машин

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Українці платять за "приховані" кіловатиУкраїнці платять за "приховані" кіловати: чому лічильник "крутиться", хоча техніка вимкненаДепутат попросив правоохоронців перевірити, звідки голосує його колега, який живе в США: деталіДепутат попросив правоохоронців перевірити, звідки голосує його колега, який живе в США: деталіЄвропу хочуть втягнути у війну на Близькому Сході – медіаЄвропу хочуть втягнути у війну на Близькому Сході – медіаПіклується про освіту та емоційний стан дітей: хто став переможцем Global Teacher Prize Ukraine 2026Піклується про освіту та емоційний стан дітей: хто став переможцем Global Teacher Prize Ukraine 2026В українців "відбирають" більшу частину пенсіїВ українців "відбирають" більшу частину пенсії: кому залишать лише 25% виплатиУ США біля Массачусетса зник медичний транспортний літак: скільки людей було на бортуУ США біля Массачусетса зник медичний транспортний літак: скільки людей було на бортуКатував українських полонених: у Росії підірвали воєнного злочинця. ФотоКатував українських полонених: у Росії підірвали воєнного злочинця. ФотоДо +19° і заморозки: якою буде погода в Україні 4 жовтня. КартаДо +19° і заморозки: якою буде погода в Україні 4 жовтня. КартаЛієву Шрайберу – 59: як голлівудська знаменитість опановує українську мову та що за уїдливе послання залишив ПутінуЛієву Шрайберу – 59: як голлівудська знаменитість опановує українську мову та що за уїдливе послання залишив Путіну

Українці утилізують "Ланоси" та "Жигулі": чому позбуваються машин

Роман Костюченко
Роман Костюченко
Time to read2 хв
icon 1,2 т.
Українці утилізують "Ланоси" та "Жигулі"
Українці утилізують "Ланоси" та "Жигулі". Джерело: wikipedia.org

У серпні 2026 року українці офіційно здали на "списання" 2 241 транспортних засобів. Переважно – легкових автомобілів. Найчастіше серед останніх позбавляються радянських і російських ВАЗів ("Жигулі") та Daewoo Lanos. Головною ж причиною цього є високий вік машин.

Про це повідомили в Інституті досліджень авторинку. Там зазначили:

  • Середній вік транспорту, відправленого на "втормет", склав 25 років.
  • Тобто, зокрема, автомобілі підлягають утилізації лише тоді, коли їх відновлення або перепродаж остаточно втрачають економічний сенс.
Які автомобілі українці здають на списання

Які авто українці здають на списання. Джерело: Інститут досліджень авторинку

Читайте також
Роман КостюченкоРоман Костюченко
icon 567
Майно ПриватБанку виставили на продаж: повний список та фото об’єктів
icon 567
Майно ПриватБанку виставили на продаж: повний список та фото об’єктів
Роман КостюченкоРоман Костюченко
icon 405
Варто мати всім, хто орендує квартири: який документ радять укладати українцям юристи
icon 405
Варто мати всім, хто орендує квартири: який документ радять укладати українцям юристи
Роман КостюченкоРоман Костюченко
icon 252
Українці масово переносять свої мобільні номери на одного й того самого оператора: на який найчастіше переходять
icon 252
Українці масово переносять свої мобільні номери на одного й того самого оператора: на який найчастіше переходять

"Легкові автомобілі склали 1 662 вибракувань, або 74,2% від загальної кількості. Вантажних автомобілів було 335, або 14,9%. Решта припала на п’ять інших видів... Мотоцикли – 77. Автобуси – 69. Напівпричепи – 38. Причепи – 31. Мопеди – 29", – йдеться в повідомленні.

Які автомобілі українці утилізують найчастіше

  • ВАЗ/Lada 2106 – 109 вибракувань.
  • ЗАЗ/Daewoo Lanos – 85.
  • ВАЗ/Lada 2101 – 80.
  • ВАЗ/Lada 2107 – 67.
  • ВАЗ/Lada 21099 – 53.
  • ВАЗ/Lada 110 – 49.
  • ЗАЗ "Таврія" – 42.
  • ВАЗ/Lada 2105 – 40.
  • ВАЗ/Lada 2104 – 35.

Де найчастіше українці відправляють автомобілі на "списання"

Найбільше вибракувань, за даними аналітиків, оформили в Києві – 224. Далі йдуть:

  • Харківська область – 181;
  • Дніпропетровська – 169;
  • Київська – 168;
  • Львівська – 160.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас у серпні 2026 року українці придбали майже 4,7 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених із США. Середній вік таких автомобілів становив 5,7 року.Найпопулярнішою моделлю стала TESLA Model Y.

Схожі теми
УкраїнаавтоВАЗDaewooDaewoo Lanos
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись