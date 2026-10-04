Українці утилізують "Ланоси" та "Жигулі": чому позбуваються машин
У серпні 2026 року українці офіційно здали на "списання" 2 241 транспортних засобів. Переважно – легкових автомобілів. Найчастіше серед останніх позбавляються радянських і російських ВАЗів ("Жигулі") та Daewoo Lanos. Головною ж причиною цього є високий вік машин.
Про це повідомили в Інституті досліджень авторинку. Там зазначили:
- Середній вік транспорту, відправленого на "втормет", склав 25 років.
- Тобто, зокрема, автомобілі підлягають утилізації лише тоді, коли їх відновлення або перепродаж остаточно втрачають економічний сенс.
"Легкові автомобілі склали 1 662 вибракувань, або 74,2% від загальної кількості. Вантажних автомобілів було 335, або 14,9%. Решта припала на п’ять інших видів... Мотоцикли – 77. Автобуси – 69. Напівпричепи – 38. Причепи – 31. Мопеди – 29", – йдеться в повідомленні.
Які автомобілі українці утилізують найчастіше
- ВАЗ/Lada 2106 – 109 вибракувань.
- ЗАЗ/Daewoo Lanos – 85.
- ВАЗ/Lada 2101 – 80.
- ВАЗ/Lada 2107 – 67.
- ВАЗ/Lada 21099 – 53.
- ВАЗ/Lada 110 – 49.
- ЗАЗ "Таврія" – 42.
- ВАЗ/Lada 2105 – 40.
- ВАЗ/Lada 2104 – 35.
Де найчастіше українці відправляють автомобілі на "списання"
Найбільше вибракувань, за даними аналітиків, оформили в Києві – 224. Далі йдуть:
- Харківська область – 181;
- Дніпропетровська – 169;
- Київська – 168;
- Львівська – 160.
Як повідомляв OBOZ.UA, водночас у серпні 2026 року українці придбали майже 4,7 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених із США. Середній вік таких автомобілів становив 5,7 року.Найпопулярнішою моделлю стала TESLA Model Y.
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