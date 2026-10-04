Українці утилізують "Ланоси" та "Жигулі": чому позбуваються машин

У серпні 2026 року українці офіційно здали на "списання" 2 241 транспортних засобів. Переважно – легкових автомобілів. Найчастіше серед останніх позбавляються радянських і російських ВАЗів ("Жигулі") та Daewoo Lanos. Головною ж причиною цього є високий вік машин.

Відео дня

Про це повідомили в Інституті досліджень авторинку. Там зазначили:

Середній вік транспорту, відправленого на "втормет", склав 25 років.

Тобто, зокрема, автомобілі підлягають утилізації лише тоді, коли їх відновлення або перепродаж остаточно втрачають економічний сенс.

"Легкові автомобілі склали 1 662 вибракувань, або 74,2% від загальної кількості. Вантажних автомобілів було 335, або 14,9%. Решта припала на п’ять інших видів... Мотоцикли – 77. Автобуси – 69. Напівпричепи – 38. Причепи – 31. Мопеди – 29", – йдеться в повідомленні.

Які автомобілі українці утилізують найчастіше

ВАЗ/Lada 2106 – 109 вибракувань.

ЗАЗ/Daewoo Lanos – 85.

ВАЗ/Lada 2101 – 80.

ВАЗ/Lada 2107 – 67.

ВАЗ/Lada 21099 – 53.

ВАЗ/Lada 110 – 49.

ЗАЗ "Таврія" – 42.

ВАЗ/Lada 2105 – 40.

ВАЗ/Lada 2104 – 35.

РЕКЛАМА

Де найчастіше українці відправляють автомобілі на "списання"

Найбільше вибракувань, за даними аналітиків, оформили в Києві – 224. Далі йдуть:

Харківська область – 181;

Дніпропетровська – 169;

Київська – 168;

Львівська – 160.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас у серпні 2026 року українці придбали майже 4,7 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених із США. Середній вік таких автомобілів становив 5,7 року.Найпопулярнішою моделлю стала TESLA Model Y.