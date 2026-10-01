Українці стають вимогливішими до брендів: що формує довіру до дорогих покупок

Наприкінці серпня Асоціація ритейлерів України оприлюднила дані Gradus про зміни у поведінці українських покупців. Люди частіше експериментують із брендами та активніше купують онлайн, але водночас стають вимогливішими до комунікації. Від бізнесу очікують простоти, емпатії та чесності.

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У сегменті дорогих товарів ця вимога відчувається особливо. Коли йдеться про значну суму, покупець довше зважує рішення, більше порівнює і уважніше перевіряє те, що обіцяє бренд. Йому важливо розуміти, за що він платить і наскільки заявлене відповідає реальності.

Саме цю тему досліджує маркетолог Ірина Жужа, незалежна дослідниця та членкиня Спілки ювелірів України. У роботі з українським ювелірним брендом вона відповідає за маркетингову стратегію та аналізує шлях клієнта від першого знайомства з продуктом до повторного звернення. До цього Ірина Жужа багато років розвивала власний бізнес, тому добре розуміє клієнтський шлях: від маркетингу і продажів до сервісу та взаємодії з покупцями.

Питання довіри та зниження невизначеності під час дорогих покупок Ірина Жужа досліджує і в наукових роботах. У її статті про доповнену реальність в онлайн-ритейлі ювелірних виробів, опублікованій у журналі, що індексується у Scopus, 72% респондентів зазначили, що після віртуальної AR-примірки відчували більшу впевненість у рішенні про покупку. Це підтверджує одну з ключових закономірностей її досліджень: чим краще покупець може оцінити товар до оплати, тим менше невизначеності супроводжує дорогу покупку.

У другому дослідженні за участю 362 споживачів Ірина Жужа вивчала, як достовірність інформації бренду впливає на довіру під час дорогої покупки. Результати показали: покупцеві недостатньо просто отримати більше інформації чи почути переконливі заяви. Ключові твердження бренду мають бути зрозумілими, послідовними й підтвердженими. Найсильніше на довіру впливала саме перевірювана прозорість інформації. Чим вищою була довіра, тим більшою виявлялася і готовність платити за дорогий продукт.

Ця ж проблема довіри лежить в основі авторської методології, яку Ірина Жужа розробила на основі практичних спостережень та зареєструвала під назвою "Формування довіри споживача та підвищення конверсії у роздрібній торгівлі ювелірних виробів класу люкс". Її суть не в окремих інструментах, як-от сертифікати, відгуки чи експертний контент, а в системі, що допомагає зменшувати сумніви покупця на різних етапах вибору.

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Один із ключових інструментів методології, карта доказів, допомагає перевірити кожну важливу обіцянку бренду: що саме він говорить покупцеві, чим може це підтвердити і коли людина має побачити цей доказ. Один із принципів методології полягає в тому, що заперечення клієнта насамперед сигналізує про брак доказів для впевненого рішення.

Слова "дорого", "я подумаю" чи "хочу порівняти" іноді означають не відмову, а потребу в додатковій інформації.

Ірина Жужа застосовує авторську методологію безпосередньо у роботі з українським ювелірним брендом. За внутрішніми даними за порівнювані періоди, частка кваліфікованих консультацій, що завершувалися покупкою, зросла приблизно з 18% до 25%, а частка повторних покупок – з 24% до 32%. Водночас, як і в будь-якому реальному бізнесі, на кінцевий результат можуть впливати й інші чинники.

Перед дорогою покупкою Ірина Жужа радить поставити собі три прості запитання: чи зрозуміло мені, за що я плачу; чи можу я перевірити важливі для мене твердження про товар; і чи допоміг бренд зробити вибір, а не просто переконував мене купити?

Ще до порівняння конкретних пропозицій варто визначити кілька критеріїв, які справді важливі саме для вас, і оцінювати всі варіанти за однаковими параметрами. Це можуть бути характеристики самого виробу, співвідношення ціни та цінності, можливість перевірити ключову інформацію, рівень консультації та те, як бренд супроводжує клієнта після покупки. Такий підхід допомагає не змінювати власні критерії під впливом красивої подачі, емоцій або знижки.

Корисно також звертати увагу не лише на те, що бренд говорить, а й на те, наскільки конкретно він відповідає на важливі запитання. Чи може продавець пояснити, з чого складається цінність пропозиції, які твердження можна перевірити до оплати і які зобов’язання бренд бере на себе після продажу? У дорогій покупці довіру часто формує не кількість інформації, а те, наскільки легко покупцеві відрізнити факт від рекламного формулювання і зрозуміти, що саме він отримає за свої гроші.

Якщо після консультації залишаються питання, на які немає чіткої відповіді, варто не поспішати з рішенням. Корисніше повернутися до своїх початкових критеріїв і перевірити, чи відповідає їм пропозиція в цілому. Це дозволяє порівнювати не окрему ціну або одну привабливу характеристику, а весь досвід покупки і ті умови, які матимуть значення вже після оплати.

Для бренду це означає зміну фокусу: замість питання "як ще переконати?" варто запитати "чого клієнтові ще бракує для впевненого рішення?". Такий підхід допомагає не просто переконувати покупця, а зменшувати його сумніви й формувати довіру.