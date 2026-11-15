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Українці шукають "запасні" квартири: де найбільший попит

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read1 хв
159
Українці шукають "запасні" квартири
Українці шукають "запасні" квартири. Джерело: Freepik

Українці дедалі частіше шукають квартири у відносно безпечних регіонах на заході країни. Причому часто розглядають їх як "резервне" житло. Причина – посилення російських обстрілів.

Про це OBOZ.UA розповіла комерційна директорка однієї з будівельних компаній Маріанна Бігунець. Вона зазначила, що передусім переїжджати готові жителі:

  • Києва та області;
  • Харкова;
  • Дніпра;
  • Запоріжжя.

"Частина жителів великих міст на сході, півдні, півночі та в центрі країни починає розглядати переїзд не як тимчасове рішення, а як можливість змінити місце проживання на постійній основі. Частка таких звернень становить близько 30-40% від їхньої загальної кількості", – йдеться в повідомленні.

Втім, наголошується, говорити про повноцінно сформований тренд передчасно. Адже поки йдеться "радше про зміну настроїв людей після серії масштабних російських атак".

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"Хронічний стан невизначеності та жахливі наслідки ворожих атак дедалі частіше можуть спонукати громадян, які мають фінансову можливість, змінити місце проживання", – підсумувала експертка.

Українці шукають "запасні" квартири

Загалом дедалі більше українців шукають житло, яке можна буде швидко використати в разі погіршення ситуації з безпекою. Так:

  • Для одних така квартира стане новим постійним місцем проживання.
  • Для інших – резервним житлом, куди можна буде перевезти сім’ю або тимчасово переїхати.

При цьому, якщо ще кілька років тому придбання другої квартири найчастіше розглядали як інвестицію або спосіб отримання доходу від оренди, то зараз ситуація кардинально змінилася. "Систематичні ракетно-дронові обстріли дедалі помітніше впливають на поведінку покупців на первинному ринку житла", – підсумувала Бігунець.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас Україна має великі проблеми з житловим фондом. Нині в країні налічуються десятки тисяч "хрущовок" – багатоквартирних будинків, які почали будувати наприкінці 1950-х років. При цьому значна кількість із них перебуває в аварійному стані. Одним із рішень цієї проблеми є знесення цих споруд і будівництво на їхньому місці нових будівель. Втім, за останніми даними, примусового виселення мешканців не буде.

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