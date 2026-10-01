Українці не могли відправити чи отримати посилки: у "Нової пошти" стався масштабний збій

У "Нової пошти" 1 жовтня стався масштабний технічний збій через DDoS-атаку на системи компанії – користувачі повідомляли про проблеми із входом у застосунок, роботою особистого кабінету, створенням і завантаженням ТТН та API. Станом на 18:30 роботу сервісів було відновлено.

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Про це офіційно повідомила пресслужба компанії. Раніше там заявляли, що ситуація перебувала під контролем, ІТ-фахівці протидіяли атаці та вже запустили резервні схеми роботи, водночас у роботі окремих сервісів спостерігалися тимчасові складнощі.

Частина клієнтів скаржилася, що взагалі не могла увійти до свого облікового запису. Іншим вдавалося пройти авторизацію через сайт, однак після цього окремі функції залишаються недоступними.

Що не працювало у "Нової пошти"

За повідомленнями користувачів, одна з головних проблем – мобільний застосунок. Під час спроби скористатися ним клієнти стикалися з помилками та не могли потрапити до свого облікового запису. При цьому скарги находили і на роботу особистого кабінету через сайт.

Один із користувачів повідомив, що авторизація у вебкабінеті пройшла успішно, однак створити товарно-транспортну накладну (ТТН) або завантажити список накладних було неможливо.

Також повідомлялося про проблеми з API "Нової пошти". Це могло впливати, зокрема, на сторонні сервіси та бізнес-системи, які інтегровані з інфраструктурою поштового оператора та використовують його API для автоматизованої роботи з відправленнями.

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Користувачі масово зверталися до компанії

Інформація про несправність почала з'являтися безпосередньо під дописами "Нової пошти" у соціальних мережах. Користувачі запитували, чому не працюює застосунок та особистий кабінет. Інші підтверджували, що стикаються з аналогічними проблемами.

Один із клієнтів написав: "Також не працюють застосунки, кабінет через сайт (авторизація ок, створення ТТН і завантаження списку ТТН – ні), API теж не працює". На одне зі звернень представники "Нової пошти" відповіли, що перевірять інформацію та повідомлять користувачу про результати.

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Згодом, представники компанії оприлюднили причини збою та вказали, що наразі відбувається DDoS-атака на системи.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, "Нова пошта" змінює підхід до роботи під час повітряних тривог. Компанія призупинятиме роботу відділень, терміналів, депо та інших логістичних об’єктів у разі офіційної тривоги, але в майбутньому зможе зупинити конкретний об’єкт і без оголошення тривоги – якщо власна система моніторингу зафіксує потенційну загрозу.

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