Українці не мають скаржитись на ціни: в мобільному операторі розповіли, чому тариф 400 грн на місяць – це не багато

Вартість мобільного тарифу у 400 грн не слід вважати високою – адже, вважають у операторі Vodafone, українці можуть витрачати більше грошей, наприклад, на каву. Водночас там визнають: тарифи приносять компанії реальний прибуток, однак без цього, стверджують, оператор не зміг би забезпечувати зв’язок під час блекаутів.

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Річ у тім, розповіла раніше CEO Vodafone Ольга Устинова, що за маржинальності оператора близько 50%, понад 33% із них ідуть на розвиток і підтримку мережі. Тобто, зазначає вона:

Якби Vodafone не заробляв на тарифах, то не зміг би купувати генератори.

У зв’язку з цим, наголосила вона, вартість мобільного зв’язку в Україні обґрунтована .

. Причому навіть тоді, коли йдеться про дорогі тарифи – адже, наприклад, 400 грн на місяць – "це ціна трьох-чотирьох чашок кави в Києві".

"За ці гроші ми надаємо безліч послуг протягом цілого місяця. Неймовірний обсяг трафіку, безлімітний голосовий зв’язок, можливість користуватися послугою "Роумінг як удома" за кордоном без додаткової оплати... Я не вважаю, що ця ціна настільки критична, що люди не можуть її сплатити", – вважає Устинова.

Українці масово переносять свої мобільні номери до одного й того самого оператора

Водночас у вересні 2026 року українці здійснили 33 077 перенесень мобільних номерів від одного оператора до іншого (функція MNP) – переважно до lifecell. Найчастіше до інших операторів переходили абоненти "Київстару" – його покинули 11 943 абоненти.

Від Vodafone пішли 11 686 абонентів. А крім того:

lifecell покинули 9 327 абонентів.

"Інтертелеком" – 73;

"ТриМоб" – 48.

Найчастіше, за даними комісії, українці переносили свої мобільні номери на lifecell. Це сталося у 14 250 випадках.

На "Київстар" у вересні перенесли 9 992 номери. А крім того:

на Vodafone – 8 789;

на "Інтертелеком" – 33;

на "ТриМоб" – 13.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас термін дії номера для абонентів мобільного оператора "Київстар" складає 365 днів. Після цього його буде відключено. Однак не в усіх абонентів – лише тих, хто не оплачує зі свого номера купівлю пакетів послуг.