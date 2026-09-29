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Українці місяцями не можуть знайти роботу: які фахівці опинилися у найскладнішій ситуації

Дарина Герцева
Дарина Герцева
Time to read5 хв
icon 3,4 т.
Ілюстрація - пошук роботи, ринок праці, роботодавці.
Ілюстрація - пошук роботи, ринок праці, роботодавці.
Джерело: Freepik

В Україні найбільший дефіцит кадрів зараз спостерігається серед робітничих професій – роботодавцям бракує водіїв, слюсарів, електриків та інших "синіх комірців", тоді як місяцями без роботи можуть залишатися директори, маркетологи, PR- і digital-фахівці, а також початківці в IT. Ситуацію для "білих комірців" додатково ускладнюють завищені вимоги компаній та багаторівневий відбір, через який рішення про найм на окремі посади може ухвалюватися кілька місяців.

Про це розповіла HR-експертка Домініка Іванова-БекАр в коментарі Київ24. За її словами, говорити про загальний дефіцит працівників в Україні не зовсім правильно, адже ситуація суттєво відрізняється залежно від професії.

Кого критично не вистачає роботодавцям

Дефіцит кадрів у робітничих професіях, за словами експертки, спостерігається в Україні вже протягом кількох років. Саме представників "синіх комірців" зараз активно шукає бізнес. Йдеться насамперед про фахівців, без яких неможлива щоденна робота виробництв, транспортних, логістичних, сервісних та інших компаній.

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"Наразі брак, дефіцит кадрів саме в "синіх комірцях", це вже останні декілька років. "Сині комірці" – це робітничі спеціальності. Це в тій же логістиці – ми говоримо про водіїв, ми говоримо про слюсарів, ми говоримо про електриків і так далі", – пояснила Іванова-БекАр.

Тому сама наявність кадрового дефіциту ще не означає, що знайти роботу однаково легко представникам усіх професій. Потреби роботодавців та пропозиція кандидатів не збігаються там, де компанії найбільше потребують людей, претендентів недостатньо, тоді як в окремих офісних напрямах ситуація протилежна.

Хто може шукати роботу місяцями

Значно складнішою стала ситуація для частини "білих комірців". За словами HR-експертки, саме серед офісних спеціалістів є кандидати, пошук роботи для яких розтягується на місяці.

Зокрема, йдеться про керівні позиції – директорів та C-level спеціалістів. Кількість відповідних вакансій апріорі обмежена, тоді як процес відбору на такі посади може бути довгим. Окремо експертка звернула увагу на маркетинг, PR, організацію заходів та digital-напрями.

"А якщо ми подивимося, хто сам не може знайти роботи місяцями, то тут у більшості випадків це саме так звані "білі комірці". Це C-level, це директори. Дуже багато зараз просів маркетинг, PR, івенти, digital-фахівці", – зазначила вона.

IT більше не гарантує легкого працевлаштування

Окремо зміни відбулися в IT. Ще кілька років тому ця сфера сприймалася як один із найперспективніших напрямів для тих, хто хотів змінити професію, отримати високу зарплату та працювати дистанційно. Тепер ситуація стала складнішою, осообливо це відчувають фахівці початкового рівня.

"Якщо ще п'ять років тому IT нам здавалося такою благодатною гаванню, то наразі – ні. Особливо важкий зараз вхід у цю сферу. Молодшим IT-фахівцям досить важко", – пояснила експертка. Тобто сам факт отримання базових знань чи завершення навчання вже не означає швидкого працевлаштування. Початківцям доводиться конкурувати за вакансії та довше шукати першу роботу, необхідну для отримання практичного досвіду.

Для роботодавця досвідчений працівник часто залишається більш привабливим варіантом, оскільки потребує менше часу на навчання та адаптацію. Через це виникає традиційна проблема для початківців, для отримання роботи потрібен досвід, але для отримання досвіду спочатку необхідно знайти роботу.

Роботодавці шукають "ідеального кандидата"

Водночас причина тривалого пошуку роботи полягає не лише у великій кількості претендентів. Частину проблем, за словами Іванової-БекАр, створюють самі роботодавці. Одна з них – завищені вимоги до кандидатів. Компанія може сформувати дуже конкретний портрет людини, яку хоче бачити на посаді, а потім довго шукати претендента, який відповідатиме всім встановленим параметрам.

"Перша проблема – це пошук ідеального кандидата. Це дуже завищені вимоги роботодавців до власних кандидатів. Це відсутність гнучкості в деяких випадках – розглянути кандидатів трошки з іншої сфери. Тобто це шаблон, який вони собі вибудували і до якого намагаються прагнути", – зазначила HR-експертка.

Такий підхід звужує коло потенційних працівників. Людина може мати необхідні навички та бути здатною швидко адаптуватися до нової роботи, але не пройти відбір через невідповідність одному з формальних критеріїв.

Одним із можливих шляхів розв'язання проблеми могла б стати більша гнучкість під час відбору – наприклад, готовність розглядати кандидатів із суміжних сфер. Однак, за спостереженнями експертки, роботодавці погоджуються на це не завжди.

Співбесіди можуть розтягуватися на кілька місяців

Ще одна проблема – складна система найму. Для отримання однієї роботи кандидату іноді потрібно пройти декілька співбесід, тестове завдання та погодження з різними керівниками. Навіть після завершення основних етапів рішення можуть ухвалювати не одразу.

"Другий момент – багаторівневий найм. Це проблема сучасного найму. По деяких позиціях прийняття рішення та узгодження може розтягуватися до декількох місяців", – пояснила Іванова-БекАр. Особливо характерним такий підхід, за її словами, є для транснаціональних компаній, де рішення про працевлаштування може проходити через значно більшу кількість рівнів погодження.

У середньому та національному бізнесі процес часто відбувається простіше, зазначає експертка. Для претендента багаторівневий відбір означає тривалу невизначеність. Навіть якщо кандидат успішно проходить перші етапи, остаточної відповіді від компанії він може чекати тижнями.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні гендерний розрив в оплаті праці оцінюють приблизно у 18,6%, однак у трьох сферах ситуація значно гостріша, чоловіки заробляють більше на 47,1% у мистецтві, спорті та розвагах, на 38,7% у фінансовій і страховій діяльності та на 37,8% у сфері інформації й телекомунікацій. На різницю в середніх доходах впливають не лише зарплати на конкретних посадах, а й структура зайнятості, доступ до керівних посад, перерви в кар'єрі та більший обсяг неоплачуваної домашньої праці.

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