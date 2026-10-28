Українці масово виходять на роботу в країні ЄС: яка ситуація на ринку праці

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
"Я написала Залужному: "Де мій чоловік?" Дружина Сенцова – про зникнення Олега на фронті, сина, який пішов до школи в три роки, та долі старших дітей"Я написала Залужному: "Де мій чоловік?" Дружина Сенцова – про зникнення Олега на фронті, сина, який пішов до школи в три роки, та долі старших дітейЯкими були останні дні Меттью Перрі та про що він благав свого асистента перед смертюЯкими були останні дні Меттью Перрі та про що він благав свого асистента перед смертю"Трамп зґвалтував мене 30 років тому": швейцарська модель публічно звинуватила президента США в сексуальному насильстві"Трамп зґвалтував мене 30 років тому": швейцарська модель публічно звинуватила президента США в сексуальному насильствіПутін у розмові з Стуббом і Стере дав "сигнал" щодо планів на Україну: в ISW пояснили, шо стоїть за заявамиПутін у розмові з Стуббом і Стере дав "сигнал" щодо планів на Україну: в ISW пояснили, шо стоїть за заявамиУ Словенії зник передостанній льодовик: що це означає для країниУ Словенії зник передостанній льодовик: що це означає для країниРосія вдарила по багатоповерхівці у Харкові: постраждала дитина, під завалами можуть бути люди. ФотоРосія вдарила по багатоповерхівці у Харкові: постраждала дитина, під завалами можуть бути люди. ФотоПутін прийняв у Москві президента Ірану: говорили про війну проти СШАПутін прийняв у Москві президента Ірану: говорили про війну проти СШАДень досягнень і успішних угод: Раки, будьте готові до важливої розмови, а на Левів чекають проблеми – гороскоп на 28 жовтня для всіхДень досягнень і успішних угод: Раки, будьте готові до важливої розмови, а на Левів чекають проблеми – гороскоп на 28 жовтня для всіхЯк школяр на "гальорці": Клопотенко став головним мемом Радіодиктанту-2026 та іронічно відреагував на жарти про себеЯк школяр на "гальорці": Клопотенко став головним мемом Радіодиктанту-2026 та іронічно відреагував на жарти про себеУ російському Омську викрадають чоловіків і змушують іти на війну: що відбуваєтьсяУ російському Омську викрадають чоловіків і змушують іти на війну: що відбувається
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Українці масово виходять на роботу в країні ЄС: яка ситуація на ринку праці

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read2 хв
2,2 т.
Скільки українців знайшли роботу у Німеччині
Скільки українців знайшли роботу у Німеччині. Джерело: Freepik

Громадяни України активно виходять на ринок праці в Німеччині – за рік офіційно працевлаштованих українців побільшало на 63 тис. осіб. Водночас серед них знижується частка отримувачів базової соціальної допомоги.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив український економіст, доктор економічних наук і доктор управління бізнесом Олександр Костюк. Він наголосив, що загалом на німецькому ринку праці спостерігається протилежна картина.

Українці на ринку праці Німеччини

За даними німецького Інституту досліджень ринку праці та професій (IAB), трудові показники українських мігрантів у ФРН продемонстрували наступну динаміку:

  • у липні 2026 року в Німеччині було працевлаштовано 409,7 тисячі українців (на 63 тисячі осіб, тобто 18,3%, більше, ніж у липні 2025 року);
  • загалом за цей самий період зайнятість у Німеччині скоротилася на 180 тисяч осіб;
  • частка працюючих серед працездатних українців зросла з 36,2% до 39,9%;
  • у вересні 2026 року кількість зареєстрованих безробітних скоротилася до 206,5 тисячі осіб (на 4,6% менше порівняно з минулим роком), а розрахунковий рівень безробіття знизився з 39,3% до 33,9%.
Читайте також
Роман КостюченкоРоман Костюченко
13,1 т.
В Україні виставили на продаж активи одразу 5 банків: список назв
13,1 т.
В Україні виставили на продаж активи одразу 5 банків: список назв
Дарина ГерцеваДарина Герцева
8,4 т.
Квартири в Україні різко змінилися в ціні: скільки тепер коштує житло
8,4 т.
Квартири в Україні різко змінилися в ціні: скільки тепер коштує житло
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
6,1 т.
Зарплата для бронювання у 2027 році: як зміниться поріг для працівників
6,1 т.
Зарплата для бронювання у 2027 році: як зміниться поріг для працівників

"Це означає, що українці дедалі більше стають не лише соціальною групою, яка потребує підтримки, а реальним резервом німецького ринку праці. Німці знають, що їм потрібно від України – люди", – зазначає Костюк.

Яка ситуація із виплатами

Попри позитивні тенденції трудової адаптації, обсяг соціального навантаження на німецький бюджет залишається відчутним:

У червні 2026 року базову соціальну допомогу SGB II отримували 636,9 тисячі українців. Водночас частка реципієнтів виплат серед загальної чисельності української громади вперше впала нижче половини – з 56,1% до 49,9%.

Загалом станом на серпень 2026 року в Німеччині мешкали 1,432 мільйона громадян України. У січні-липні українці забезпечили 13% усього первинного міграційного припливу до ФРН, посівши перше місце серед усіх іноземних громадян.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, у Німеччині ухвалили посилення вимог до складання мовного тесту мігрантами (зокрема і громадянами України). Вже з 1 листопада іспит не можна буде скласти, якщо хоча б одна з його частин виконана незадовільно.

Схожі теми
Робота за кордономУкраїнці за кордономробота в Німеччиніукраїнці в Німеччиніпрацевлаштуваннябіженці
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!