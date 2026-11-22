Попит на товари для енергонезалежності в Україні стрімко зростає, за липень-жовтень 2026 року кількість замовлень інверторів збільшилася на 538%, зарядних станцій – на 126%, а павербанків та акумуляторів – на 82%. Найбільше українці витрачають на генератори – у середньому 21 707 грн, тоді як замовлення техніки з-за кордону дозволяють заощадити на окремих моделях до 36%.

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Про це повідомляє Асоціація ритейлерів України посилаючись на результати дослідження сервісу Meest Shopping. Фахівці проаналізували близько 15 тис. замовлень товарів для енергонезалежності за липень-жовтень 2026 року.

Українці масово закуповують техніку для автономного живлення

З наближенням холодів українці активніше шукають способи забезпечити себе електроенергією під час можливих відключень. Якщо раніше значна частина покупців обмежувалася павербанками та невеликими портативними акумуляторами, зараз дедалі більше людей обирають потужніші рішення, здатні підтримувати роботу побутової техніки та забезпечувати триваліше автономне живлення.

За даними Meest Shopping, у липні-жовтні 2026 року найбільше зросла кількість замовлень інверторів – на 538% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Попит на зарядні станції збільшився на 126%, а на павербанки, портативні зарядні пристрої та акумулятори – на 82%. Українці поступово переходять від покупки компактних пристроїв для заряджання смартфонів до більш комплексної підготовки, яка передбачає наявність резервного живлення для різних потреб.

У компанії зазначають, що зміна поведінки покупців особливо помітна з наближенням зими. Попит зростає не лише на базові засоби автономного живлення, а й на техніку, яка дозволяє довше залишатися без централізованого електропостачання.

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"Динаміка онлайн-замовлень добре показує, як з наближенням зими активізувалася підготовка українців до відключень. Вона вже не обмежується покупкою павербанків: зростає попит і на більш просунуті рішення для тривалішого автономного живлення. Для цього українці використовують американські та європейські онлайн-майданчики – передусім через нижчі ціни та ширший асортимент", – зазначають у Meest Shopping.

Замовлення енергоприладів зростають щомісяця

Статистика демонструє поступове збільшення кількості замовлень товарів для енергонезалежності протягом чотирьох місяців. Найменше покупок було в липні, однак уже восени показники почали стрімко зростати. Якщо в липні українці замовили 2103 товари цієї категорії, то в серпні кількість збільшилася до 3390. У вересні показник становив 3632 замовлення, а в жовтні – вже 6183.

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За чотири місяці кількість замовлень за місяць збільшилася майже втричі. Найбільш помітний стрибок відбувся у жовтні, коли українці почали активніше закуповувати техніку напередодні холодів. Така динаміка може свідчити про те, що споживачі не відкладають підготовку до зими на останній момент, а поступово формують запас техніки, яка допоможе пережити періоди відсутності електроенергії.

Скільки коштують генератори, зарядні станції та павербанки

Підготовка до зими потребує значних витрат, особливо якщо йдеться про придбання потужної техніки. Найдорожчою категорією серед проаналізованих товарів залишаються генератори, тоді як зарядні станції коштують дещо дешевше. Павербанки та портативні зарядні пристрої мають нижчий середній чек, однак і їхня вартість може бути суттєвою залежно від характеристик та ємності. За даними Meest Shopping, середні витрати українців у липні-жовтні 2026 року становили:

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Товар Середній чек Генератори 21 707 грн Зарядні станції 17 620 грн Павербанки та портативні зарядні пристрої 4 678 грн

Найбільше покупці витрачають на генератори – у середньому понад 21,7 тис. грн за замовлення. Зарядні станції обходяться приблизно у 17,6 тис. грн, а портативні пристрої для заряджання – майже у 4,7 тис. грн. Покупці готові вкладати значні суми в автономне живлення, особливо якщо техніка потрібна для забезпечення роботи основних приладів, зв'язку та інших побутових потреб під час відключень.

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На закордонних сайтах можна заощадити до 36%

Однією з причин, чому українці замовляють техніку з-за кордону, залишається можливість придбати її дешевше. Хоча різниця у вартості порівняно з лютим 2026 року скоротилася, окремі товари в європейських магазинах все ще коштують на десятки відсотків менше, ніж в Україні.

У лютому на деяких категоріях енергоприладів можна було заощадити до 70%. До листопада цінова різниця зменшилася, проте, за даними компанії, залишається помітною. Приклади цін на популярні товари:

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Товар Україна Європа Економія AFERIY 1800 W 32 500 грн 25 723 грн 20% Pecron F3000 LFP 80 000 грн 55 715 грн 31% Hyundai HY2000Si D 32 000 грн 20 729 грн 35% Majster Pro Polska 25 000 грн 16 781 грн 32% EcoFlow RAPID Pro 8 767 грн 5 696 грн 35% Baseus EnerGeek Gp12 4 099 грн 2 640 грн 36%

Найбільшу економію серед наведених прикладів можна отримати під час покупки павербанка Baseus EnerGeek Gp12 – різниця між українською та європейською ціною становить 36%. На 35% дешевше в Європі коштують генератор Hyundai HY2000Si D та зарядний пристрій EcoFlow RAPID Pro.

Значна різниця є і у вартості зарядних станцій. Наприклад, Pecron F3000 LFP в Україні коштує 80 тис. грн, тоді як у європейських магазинах його ціна становить близько 55,7 тис. грн. Зазначається, що це дозволяє заощадити понад 24 тис. грн на одному товарі.

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Водночас, під час порівняння варто враховувати не лише ціну, а й доставку, гарантійні умови, можливість повернення та характеристики конкретної моделі. Навіть за суттєво нижчої вартості товару остаточна сума покупки може змінюватися залежно від умов замовлення.

Звідки українці замовляють техніку для зими

Найбільше товарів для енергонезалежності українці замовляють зі США – на цю країну припадає понад половина всіх замовлень. Водночас покупці активно користуються європейськими онлайн-магазинами, зокрема в Польщі, Німеччині, Іспанії, Чехії та Великій Британії.

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Для різних категорій товарів споживачі обирають окремі торговельні майданчики. Павербанки найчастіше купують на Amazon та eBay, де представлений широкий вибір портативних зарядних пристроїв різної потужності та ємності.

Зарядні станції українці замовляють переважно в офіційних інтернет-магазинах Bluetti та EcoFlow у Німеччині, а також на польському маркетплейсі Allegro. Закордонні майданчики приваблюють покупців не лише цінами, а й можливістю знайти моделі, яких немає у продажу в Україні, або обрати техніку з більш широкого асортименту.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, основними причинами стрибків напруги в українських квартирах є одночасне ввімкнення потужної техніки після відновлення світла та пошкодження електромереж через російські обстріли. Енергетики радять вмикати прилади поступово, а якщо напруга не стабілізується протягом 1,5 години або різко коливається – звертатися до ОСББ чи управителя будинку для перевірки мереж.