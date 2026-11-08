Українці масово переносять свої мобільні номери на одного й того самого оператора: на який найчастіше переходять

У жовтні 2026 року українці здійснили 32 084 перенесення мобільних номерів від одного оператора до іншого (функція MNP) – переважно на lifecell. Найчастіше до інших операторів переходили абоненти "Київстару".

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Про це свідчать дані Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та поштового зв’язку (НКЕК). Там зазначили, що минулого місяця "Київстар" залишили 11 880 абонентів.

Від Vodafone пішли 10 713 абонентів. А крім того:

lifecell покинули 9 364 абоненти.

"Інтертелеком" – 78;

"ТриМоб" – 49.

Найчастіше, за даними комісії, українці переносили свої мобільні номери на lifecell. Це сталося у 13 315 випадках.

На "Київстар" у жовтні перенесли 9 852 номери. А крім того:

на Vodafone – 8 863;

на "Інтертелеком" – 49;

на "ТриМоб" – 5.

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Відтак, попри значну кількість абонентів, які пішли, lifecell усе ж вдалося за допомогою функції MNP збільшити кількість абонентів. Вона зросла на 3 951 нове підключення.

Українцям відключають мобільні номери

Водночас строк дії номера для абонентів мобільного оператора "Київстар" становить 365 днів. Після цього його буде відключено. Однак це стосується не всіх абонентів, а лише тих, хто не оплачує зі свого номера придбання пакетів послуг.

Як розповіли в самому операторі, загалом період дії номера поділяється на 2 етапи. А саме:

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Перший етап діятиме протягом 274 днів.

Відлік стартує з моменту останнього поповнення рахунку або оплати тарифу. У цей час, пояснюється, номер перебуватиме в активному стані. Абонентам будуть доступні всі послуги.

Другий етап – призупинений на 91 день.

У цей час абонент отримуватиме SMS, в яких йому нагадуватимуть про поповнення рахунку, щоб уникнути деактивації номера. В іншому випадку його дію буде призупинено. Тобто, його власник зможе здійснювати дзвінки тільки на сервісні номери.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас "Київстар" запровадив новий контрактний тариф "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" із фіксованою абонплатою 370 грн на місяць. Його можуть підключити українці віком від 55 років, зокрема пенсіонери (залежно від стажу пенсійний вік в Україні починається з 60 років), а також люди з інвалідністю.