Українці масово переносять свої мобільні номери на одного й того самого оператора: на який найчастіше переходять

У вересні 2026 року українці здійснили 33 077 перенесень мобільних номерів від одного оператора до іншого (функція MNP) – переважно до lifecell. Найчастіше до інших операторів переходили абоненти "Київстару".

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Про це свідчать дані Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій, радіочастотного спектра та послуг поштового зв'язку (НКЕК). Там зазначили, що минулого місяця "Київстар" покинули 11 943 абоненти.

Від Vodafone пішли 11 686 абонентів. А крім того:

lifecell покинули 9 327 абонентів.

"Інтертелеком" – 73;

"ТриМоб" – 48.

Найчастіше, за даними комісії, українці переносили свої мобільні номери на lifecell. Це сталося у 14 250 випадках.

На "Київстар" у вересні перенесли 9 992 номери. А крім того:

на Vodafone – 8 789;

на "Інтертелеком" – 33;

на "ТриМоб" – 13.

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Таким чином, можна констатувати, що, незважаючи на значну кількість відтоків, lifecell все одно зумів за допомогою функції MNP збільшити кількість абонентів. Вона зросла на 4 923 нових підключень.

Українців будуть "відключати" від мобільного зв’язку?

Водночас, у разі прив’язки SIM-карт "Київстару", lifecell та Vodafone до паспортів окремі абоненти цих мобільних операторів ризикують залишитися без зв’язку. Йдеться, як пояснили в експертних колах, про тих, хто не захоче ідентифікувати свої "сімки".

Втім, зазначається, найближчим часом такої прив’язки очікувати не слід, а тому поки що українцям боятися нічого. Річ у тім, пояснив OBOZ.UA телеком-аналітик Олександр Глущенко, що:

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Таке рішення може бути лише політичним – тобто без спроби домовитися з учасниками ринку.

– тобто без спроби домовитися з учасниками ринку. А вони, за його словами, "намагатимуться протидіяти ухваленню цього рішення".

Підстави ж для такого рішення, за його словами, можуть з'явитися лише в разі, якщо прихильники безпекових рішень "доведуть, що це потрібно". Зокрема, що це знизить інтенсивність і можливість використання ворожих БПЛА в Україні.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас у серпні 2026 року українці здійснили 31 941 перенесення мобільних номерів від одного оператора до іншого (функція MNP) – переважно до lifecell. Найчастіше до інших операторів переходили абоненти Vodafone.