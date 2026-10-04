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Українці масово переносять свої мобільні номери на одного й того самого оператора: на який найчастіше переходять

Роман Костюченко
Роман Костюченко
Time to read2 хв
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Українці масово переносять свої мобільні номери на одного й того самого оператора
Українці масово переносять свої мобільні номери на одного й того самого оператора. Джерело: Pixabay

У вересні 2026 року українці здійснили 33 077 перенесень мобільних номерів від одного оператора до іншого (функція MNP) – переважно до lifecell. Найчастіше до інших операторів переходили абоненти "Київстару".

Про це свідчать дані Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій, радіочастотного спектра та послуг поштового зв'язку (НКЕК). Там зазначили, що минулого місяця "Київстар" покинули 11 943 абоненти.

Українці масово переносять свої мобільні номери від одного оператора до іншого

Українці масово переносять свої мобільні номери від одного оператора до іншого. Джерело: НКЕК

Від Vodafone пішли 11 686 абонентів. А крім того:

  • lifecell покинули 9 327 абонентів.
  • "Інтертелеком" – 73;
  • "ТриМоб" – 48.
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Українці активно відмовляються від послуг Vodafone та ''Київсар''

Українці активно відмовляються від послуг Vodafone та "Київсар". Джерело: НКЕК

Найчастіше, за даними комісії, українці переносили свої мобільні номери на lifecell. Це сталося у 14 250 випадках.

На "Київстар" у вересні перенесли 9 992 номери. А крім того:

  • на Vodafone – 8 789;
  • на "Інтертелеком" – 33;
  • на "ТриМоб" – 13.
Найчастіше українці переносять мобільні номери на lifecell

Найчастіше українці переносять мобільні номери на lifecell. Джерело: НКЕК

Таким чином, можна констатувати, що, незважаючи на значну кількість відтоків, lifecell все одно зумів за допомогою функції MNP збільшити кількість абонентів. Вона зросла на 4 923 нових підключень.

Українців будуть "відключати" від мобільного зв’язку?

Водночас, у разі прив’язки SIM-карт "Київстару", lifecell та Vodafone до паспортів окремі абоненти цих мобільних операторів ризикують залишитися без зв’язку. Йдеться, як пояснили в експертних колах, про тих, хто не захоче ідентифікувати свої "сімки".

Втім, зазначається, найближчим часом такої прив’язки очікувати не слід, а тому поки що українцям боятися нічого. Річ у тім, пояснив OBOZ.UA телеком-аналітик Олександр Глущенко, що:

  • Таке рішення може бути лише політичним – тобто без спроби домовитися з учасниками ринку.
  • А вони, за його словами, "намагатимуться протидіяти ухваленню цього рішення".

Підстави ж для такого рішення, за його словами, можуть з'явитися лише в разі, якщо прихильники безпекових рішень "доведуть, що це потрібно". Зокрема, що це знизить інтенсивність і можливість використання ворожих БПЛА в Україні.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас у серпні 2026 року українці здійснили 31 941 перенесення мобільних номерів від одного оператора до іншого (функція MNP) – переважно до lifecell. Найчастіше до інших операторів переходили абоненти Vodafone.

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