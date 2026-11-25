У жовтні загальна сума вкладів українців та фізичних осіб-підприємців (ФОП) у банках зросла на 13,3 млрд грн і на 1 листопада становила 1,79 трлн грн, однак гривневі депозити за місяць скоротилися на 1,5 млрд грн, тоді як валютні збільшилися на 14,8 млрд грн. Більшість заощаджень українці тримають у державних банках та на рахунках до запитання, а під час воєнного стану діє гарантія відшкодування 100% вкладу.

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Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Найбільший приріст забезпечили заощадження в іноземній валюті.

Скільки грошей українці тримають у банках

За даними Фонду гарантування вкладів, на початок листопада загальний обсяг депозитів населення та ФОП у банках України становив 1 792,9 млрд грн. За місяць цей показник збільшився на 13,3 млрд грн, що свідчить про загальне зростання обсягу банківських заощаджень.

Однак, якщо розглядати структуру депозитів за валютами, ситуація відрізняється. Українці стали активніше накопичувати кошти в іноземній валюті, тоді як гривневі заощадження дещо скоротилися. Станом на 1 листопада у національній валюті українці зберігали 1 170,9 млрд грн.

За жовтень ця сума зменшилася на 1,5 млрд грн. Натомість вклади в іноземній валюті в гривневому еквіваленті досягли 622 млрд грн, збільшившись за місяць на 14,8 млрд грн. Таким чином, приріст валютних заощаджень виявився значно більшим за скорочення гривневих.

У якій валюті українці зберігають гроші

На 1 листопада більша частина банківських заощаджень українців була розміщена у гривні. Національна валюта становила приблизно 65,3% від загального обсягу депозитів, тоді як валютні заощадження займали близько 34,7%.

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При цьому саме валютні рахунки стали основним джерелом приросту банківських заощаджень у жовтні. За місяць обсяг таких коштів збільшився на 14,8 млрд грн, тоді як гривневі депозити скоротилися на 1,5 млрд грн. Тобто попри те, що гривня залишається основною валютою зберігання коштів у банках, протягом жовтня українці нарощували саме валютні заощадження.

Скільки грошей українці тримають на депозитах

За розміром заощаджень найбільшу частку займають вклади від 10 до 200 тис. грн – на них припадає 25,66% загальної суми коштів у банках. Ще 20,78% грошей українці зберігають на рахунках із сумами від 200 тис. до 600 тис. грн, а 10,61% – від 600 тис. до 1 млн грн.

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Водночас, значні кошти зосереджені на рахунках із більшими сумами. Вклади від 1 млн до 2 млн грн становлять 12,96% загального обсягу, від 2 млн до 4 млн грн – 10,54%, а від 4 млн до 5 млн грн – 2,81%. Ще 16,64% усіх заощаджень припадаає на депозити понад 5 млн грн.

Таким чином, найбільша частка банківських заощаджень припадаає на відносно невеликі депозити до 200 тис. грн, проте значний обсяг коштів зосереджений і на рахунках заможніших вкладників. Зокрема, депозити понад 5 млн грн формують більшу частку, ніж вклади від 1 млн до 2 млн грн або від 2 млн до 4 млн грн.

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Більша частина заощаджень населення зосереджена у банках із державним капіталом. Станом на 1 листопада 2026 року на них припадало 59,56% усіх вкладів фізичних осіб у банках – учасниках Фонду гарантування. Ще 23,06% коштів українці зберігали у банках із приватним капіталом, а 17,38% – у банках іноземних банківських груп.

Отже, державні банки залишаються основним місцем зберігання грошей населення – на них припадає майже три п'ятих загального обсягу депозитів. Приватні банки та установи з іноземним капіталом разом акумулюють трохи більше 40% заощаджень українців.

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Українці не поспішають розміщувати гроші на довгострокових депозитах

Ще одна особливість банківських заощаджень – значна частка коштів, які клієнти можуть забрати у будь-який момент. Станом на 1 листопада 2026 року 71,14% усіх вкладів становили депозити до запитання, тобто кошти без фіксованого строку зберігання. Натомість на строкові депозити припадало 28,86%.

Якщо розглядати саме строкові вклади, то 17,32% загальної суми депозитів припадало на кошти зі строком погашення до трьох місяців, 7,01% – від трьох до шести місяців, 3,89% – від шести місяців до року. Депозити зі строком понад рік становили лише 0,64% від загальної суми заощаджень.

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Переважна більшість грошей залишається на рахунках, якими вкладники можуть розпоряджатися без необхідності чекати завершення депозитного договору, тоді як довгострокові заощадження займають дуже невелику частку банківського портфеля.

Скільки грошей тримають у банках підприємці

Окремо Фонд гарантування вкладів виділяє заощадження фізичних осіб-підприємців. Станом на 1 листопада 2026 року ФОП становили 3,2% від загальної кількості вкладників, але на них припадало 11,7% від усієї суми депозитів.

Загальний обсяг коштів підприємців у банках зріс до 209,1 млрд грн, це означає, що попри невелику частку ФОП серед вкладників, вони зберігають у банківській системі значні суми. Важливо, що вклади фізичних осіб-підприємців також підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Тобто на них поширюється система захисту коштів у разі неплатоспроможності банку відповідно до чинних правил.

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Які гарантії діють для банківських вкладів українців

В Україні діє особливий режим гарантування банківських заощаджень. Із 13 квітня 2022 року, після набрання чинності відповідними законодавчими змінами, на час воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування або припинення Фонд гарантування вкладів відшкодовує 100% суми депозиту фізичної особи, включно з вкладниками-ФОП, у разі банкрутства банку.

Після завершення цього перехідного періоду максимальна сума гарантованого відшкодування становитиме 600 тис. грн на одного вкладника в одному банку. Усі банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів. Станом на 1 листопада 2026 року до реєстру входило 59 банків.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, українці продовжують нарощувати вкладення в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Так, станом на 2 листопада 2026 року сума вкладень фізичних осіб у державні боргові інструменти сягнула 173,1 млрд грн, що стало новим історичним максимумом.