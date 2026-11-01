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Українці масово купують старі авто: яка ціна найпопулярнішої моделі

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read1 хв
12
Ціна на Tesla Model Y
Українці масово купують старі авто. Джерело: Tesla

За 9 місяців 2026 року українці купили 46,5 тис. ввезених з-за кордону вживаних легкових авто віком до 5 років. Найпопулярнішою моделлю стала TESLA Model Y – таких авто в період із січня по вересень було куплено 2 813 одиниць. Придбати таку машину в Україні можна як за 11 999, так і за 57 000 доларів.

Про загальну ситуацію розповіли в "Укравтопромі". Там зазначили:

  • левову частку ринку вживаних машин в Україні становили авто на бензині – 46%;
  • електромобілі – 29%;
  • гібриди – 19%;
  • авто на дизелі охопили 5%;
  • автомобілі з ГБО – 1%.

Які вживані авто найпопулярніші в Україні

Водночас зазначається, що, крім TESLA Model Y, найпопулярнішими серед вживаних авто в українців стали:

  • NISSAN Rogue – 2 218 штук;
  • VOLKSWAGEN Tiguan – 1 957 штук;
  • TESLA Model 3 – 1 942 штуки;
  • MAZDA CX5 – 1 848 штук;
  • FORD Escape – 1 367 штук;
  • AUDI Q5 – 1 207 штук;
  • KIA Niro – 998 штук;
  • HYUNDAI Ioniq 5 – 842 штуки;
  • JEEP Compass – 794 штуки.
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Скільки коштує найпопулярніше серед українців вживане авто

Загалом же в Україні вартість найпопулярнішого вживаного авто – TESLA Model Y – залежить від низки параметрів. Зокрема, від стану, пробігу тощо. Так, віком до 5 років:

  • Авто 2022 року випуску з пробігом 135 тис. км, після ДТП, за даними auto.ria, продають за 11 999 доларів.
Скільки коштує вживана TESLA Model Y

Скільки коштує вживана TESLA Model Y. Джерело: auto.ria

  • Авто 2021 р. в. із пробігом 3111 тис. км, після ДТП можна купити за 18 700 доларів.
Купити вживане авто в Україні

Купити вживане авто в Україні. Джерело: auto.ria

  • Авто 2022 р. в. із пробігом 9 тис. км продають за 57 000 доларів.
Купити вживану TESLA Model Y в Україні

Купити вживану TESLA Model Y в Україні. Джерело: auto.ria

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас за серпень 2026 року українці офіційно відправили на "списання" 2 241 транспортний засіб. Переважно легкові авто. Найбільше серед останніх позбуваються радянських і російських ВАЗів ("Жигулі") та Daewoo Lanos. Головною ж причиною цього є поважний вік машин.

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