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Українці масово купують старі авто: яка ціна найпопулярнішої моделі

Роман КостюченкоРоман Костюченко
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Volkswagen Golf
Українці масово купують старі авто. Джерело: Volkswagen

У вересні українці придбали 21,5 тис. ввезених з-за кордону вживаних легкових автомобілів. Середній вік таких машин склав 8,7 року. А найпопулярнішою моделлю став VOLKSWAGEN Golf – таких авто було придбано 954 одиниці. Придбати таку машину в Україні можна як за 16 000, так і за 45 000 доларів.

Про загальну ситуацію розповіли в "Укравтопромі". Там зазначили:

  • левову частку ринку вживаних автомобілів в Україні склали авто на бензині – 52%;
  • електромобілі – 18%;
  • автомобілі на дизелі – 16%;
  • гібриди – 11%;
  • автомобілі з ГБО – 3%.

Які вживані авто найпопулярніші в Україні

Водночас зазначається, що, окрім VOLKSWAGEN Golf, найпопулярнішими серед вживаних авто серед українців стали:

  • VOLKSWAGEN Tiguan – 807 одиниць;
  • AUDI Q5 – 658 одиниць;
  • SKODA Octavia – 655 штук;
  • NISSAN Rogue – 626 одиниць;
  • RENAULT Megane – 559 одиниць;
  • TESLA Model Y – 512 одиниць;
  • NISSAN Leaf – 484 одиниці;
  • TESLA Model 3 – 468 одиниць;
  • VOLKSWAGEN Passat – 409 штук.
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Скільки коштує найпопулярніше серед українців вживане авто

Загалом у Україні вартість найпопулярнішого вживаного авто – VOLKSWAGEN Golf – залежить від низки параметрів. Зокрема, від стану, пробігу тощо. Так, віком до 5 років:

  • Автомобіль 2021 р. випуску з пробігом 113 тис. км, після ДТП, за даними auto.ria, продають за 16 000 доларів.
Скільки коштує вживаний VOLKSWAGEN Golf

Скільки коштує вживаний VOLKSWAGEN Golf. Джерело: auto.ria

  • Автомобіль 2025 року випуску з пробігом 8 тис. км можна придбати за 28 800 доларів.
Купити вживаний автомобіль в Україні

Купити вживане авто в Україні. Джерело: auto.ria

  • Автомобіль 2023 року випуску з пробігом 29 тис. км продають за 45 000 доларів.
Купити вживаний VOLKSWAGEN Golf в Україні

Купити вживаний VOLKSWAGEN Golf в Україні. Джерело: auto.ria

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