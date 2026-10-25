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Українці масово купують старі "американські" авто: яка ціна найпопулярнішої моделі

Роман КостюченкоРоман Костюченко
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27
Ford Escape
Українці масово купують старі авто. Джерело: Ford

За перші 9 місяців 2026 року українці купили майже 37 тис. уживаних легкових авто, ввезених зі США. Середній вік таких машин склав 6,2 року. Найпопулярнішою моделлю стала FORD Escape – таких авто було куплено 3 721 одиницю. Придбати таке в Україні можна як за 6 800, так і за 30 100 доларів.

Про загальну ситуацію розповіли в "Укравтопромі". Там зазначили:

  • левову частку ринку вживаних авто зі США в Україні склали бензинові авто – 53%;
  • електромобілі – 26%;
  • гібриди – 14%;
  • дизельні авто охопили 4% ринку;
  • з ГБО – 3%.

Які вживані авто найпопулярніші в Україні

Водночас зазначається, що, крім FORD Escape, найпопулярнішими серед уживаних авто в українців стали:

  • TESLA Model Y – 2 935 одиниць;
  • TESLA Model 3 – 2 715 одиниць;
  • BMW X3 – 2 578 одиниць;
  • NISSAN Rogue – 2 466 одиниць.

Скільки коштує найпопулярніше серед українців авто з пробігом

Загалом в Україні вартість найпопулярнішого легкового автомобіля з пробігом, ввезеного зі США, – FORD Escape – залежить від низки параметрів. Зокрема, від стану, пробігу тощо. Так, у віці до 5 років:

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  • Авто 2022 р. в. із пробігом 40 тис. км, після ДТП, за даними auto.ria, продають за 6 800 доларів.
Скільки коштує FORD Escape з пробігом

Скільки коштує FORD Escape з пробігом. Джерело: auto.ria

  • Автомобіль 2021 р. в. із пробігом 205 тис. км після ДТП можна купити за 12 700 доларів.
Купити вживане авто в Україні

Купити вживане авто в Україні. Джерело: auto.ria

  • Автомобіль 2023 р. в. із пробігом 45 тис. км після ДТП продають за 30 100 доларів.
Купити вживаний FORD Escape в Україні

Купити вживаний FORD Escape в Україні. Джерело: auto.ria

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас за серпень 2026 року українці офіційно відправили на "списання" 2 241 транспортний засіб. Переважно легкові авто. Найбільше серед останніх позбуваються радянських і російських ВАЗів ("Жигулі") та Daewoo Lanos. Головною ж причиною цього є поважний вік машин.

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