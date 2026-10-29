Українці масово купують нерухомість у курортному місті Європи: які ціни на житло

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Що НБУ зробить із монетами 1 і 2 грнЩо буде з монетами 1 і 2 грн: українцям розповіли, до чого готується НБУРідкісна знахідка: у Чорнобильському заповіднику виявили червонокнижний гриб-капусту. ФотоРідкісна знахідка: у Чорнобильському заповіднику виявили червонокнижний гриб-капусту. ФотоУ Карпатах врятували двох киянок, які вибились з сил через сніг та холод. ФотоУ Карпатах врятували двох киянок, які вибились з сил через сніг та холод. ФотоДень вигідних пропозицій і важливих угод: Леви, будьте готові до ситуацій із минулого, а Близнюки до великих грошей – гороскоп на 29 жовтняДень вигідних пропозицій і важливих угод: Леви, будьте готові до ситуацій із минулого, а Близнюки до великих грошей – гороскоп на 29 жовтняЗаслужена артистка Злата Огнєвіч назвала топ-5 своїх фаворитів серед нових українських артистівЗаслужена артистка Злата Огнєвіч назвала топ-5 своїх фаворитів серед нових українських артистівМер Конотопа Семеніхін викликав поліцію через коментар місцевої жительки під його дописом: що відомо про ситуацію в місті. Фото і відеоМер Конотопа Семеніхін викликав поліцію через коментар місцевої жительки під його дописом: що відомо про ситуацію в місті. Фото і відеоУ Монако арештували українця у справі про загибель родича князя Альбера II: яке звинувачення йому висунулиУ Монако арештували українця у справі про загибель родича князя Альбера II: яке звинувачення йому висунули"Навіщо ділитися?" Назар Задніпровський пояснив, чому українські актори не заробляють "великі" гроші в кіно, як голлівудські зірки"Навіщо ділитися?" Назар Задніпровський пояснив, чому українські актори не заробляють "великі" гроші в кіно, як голлівудські зіркиКругосвітній круїз з метою перечекати президентство Трампа завершився через здорожчання пального: пасажирів висадили в КамбоджіКругосвітній круїз з метою перечекати президентство Трампа завершився через здорожчання пального: пасажирів висадили в КамбоджіЇх не дочекались вдома діти: на Сумщині під час розмінування загинули двоє саперів ДСНС. ФотоЇх не дочекались вдома діти: на Сумщині під час розмінування загинули двоє саперів ДСНС. Фото
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Українці масово купують нерухомість у курортному місті Європи: які ціни на житло

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read2 хв
96
Ілюстрація - пара обіймається
Українці – одні з найактивніших покупців квартир у Варні. Ілюстраційне зображення. Джерело: Magnific

За останні два роки Українці стали одними з найактивніших покупців квартир на одному з найвідоміших чорноморських курортів – у болгарській Варні. Вони шукають для себе постійне житло, віддаючи перевагу охоронюваним новобудовам уздовж морського узбережжя.

Як свідчать дані "Блиц", портрет українського покупця неоднорідний. Це і сім’ї, і віддалені працівники, і вузьконаправлені спеціалісти, які прагнуть безпеки та довгострокової перспективи.

Ситуація на ринку нерухомості Варни

В місті спостерігається бум у будівництві закритих житлових комплексів, які поєднують життя біля моря без відмови від комфорту. Вздовж узбережжя зводяться проекти з басейнами, зеленими зонами, фітнес-центрами, дитячими ігровими зонами та панорамними терасами. Ціни в таких комплексах стартують від 1800 євро за квадратний метр і сягають 2500 євро в найпрестижніших локаціях.

Читайте також
Роман КостюченкоРоман Костюченко
15,6 т.
В Україні виставили на продаж активи одразу 5 банків: список назв
15,6 т.
В Україні виставили на продаж активи одразу 5 банків: список назв
Дарина ГерцеваДарина Герцева
1,4 т.
"АТБ" уже переписало ціни на молоко та кефір: українців попередили про зимове подорожчання
1,4 т.
"АТБ" уже переписало ціни на молоко та кефір: українців попередили про зимове подорожчання
Дарина ГерцеваДарина Герцева
1,0 т.
Овочі, м’ясо та крупи для ЗСУ: які продукти замовляли найбільше в "прискореному режимі"
1,0 т.
Овочі, м’ясо та крупи для ЗСУ: які продукти замовляли найбільше в "прискореному режимі"

Але все ж головною рушійною силою на ринку нерухомості лишаються місцеві мешканці. Після коронавірусної пандемії трендом стали будинки з власними подвір’ями, а сім’ї, які раніше жили в центрі або в панельних житлових комплексах, почали шукати простору, свіжого повітря та власної землі.

Через це ціни на ділянки на околицях міста за останні три роки зросли вдвічі – до 180-300 тис. євро. А за сучасні енергоефективні проекти з видом на море просять 350 тис. євро.

"Ринок нерухомості у Варні переживає один із найактивніших періодів останніх років. Місто динамічно розвивається, навколишні поселення розширюють свої межі, житлові комплекси з'являються у великій кількості, а море залишається головним фактором вибору", – наголошують журналісти.

Ціни на нерухомість

За даними Realistimo, станом на 28 жовтня медіанна ціна квартири у Варні – 1 833 євро, тоді як квартири 149 971 євро (при 1829 євро за м.кв). Але ціни на житло сильно варіюються, залежно від району:

  • Грецький квартал – 3464 євро/м.кв;
  • Чайка – 2844 євро/м.кв;
  • центр – 2750 євро/м.кв;
  • Бриз – 2339 євро/м.кв;
  • Аспарухово – 1636 євро/м.кв;
  • Владиславово – 1454 євро/м.кв.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, в Польщі планують реформу ринку нерухомості і переписати правила купівлі майна для українців та інших іноземних громадян. Головна мета уряду – повне переведення документообігу в електронну форму в систему CREWAN.

Схожі теми
Українці за кордономБолгаріяВарнанерухомістьжитлоквартирабіженці
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!