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Українці масово купують дорогі нові авто: скільки коштує найпопулярніша модель

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read1 хв
801
Українці масово купують дорогі нові авто
Українці масово купують дорогі нові авто. Джерело: infocar.ua

У жовтні українці придбали близько 4,9 тис. нових легкових автомобілів, що на 0,4% більше, ніж у вересні. Найпопулярнішою моделлю стала SKODA Kodiaq – таких придбали 245 штук. Ціни на такі авто стартують від 1,769 млн грн.

Про загальну ситуацію на ринку розповіли в УкрАвтопромі. Там зазначили: загалом від початку року в країні реалізували понад 53,5 тис. нових легкових автомобілів.

Які нові авто українці купують найчастіше

Загалом, як зазначається, у жовтні-2026 найпопулярнішою "новою" маркою авто серед українців стала TOYOTA – таких машин придбали 693 штуки. До топ-10 також увійшли:

  • SKODA – 569 штук;
  • VOLKSWAGEN – 470 штук;
  • RENAULT – 296 штук;
  • HYUNDAI – 227 штук;
  • BYD – 218 штук;
  • SUZUKI – 201 штука;
  • MAZDA – 189 штук;
  • BMW – 187 штук;
  • MERCEDES-BENZ – 153 штуки.
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Найпопулярнішою моделлю після SKODA Kodiaq став RENAULT Duster – таких українці купили 227 штук. Далі йдуть:

  • VOLKSWAGEN Touareg – 208 штук;
  • TOYOTA RAV-4 – 205 штук;
  • HYUNDAI Tucson – 159 штук;
  • TOYOTA LC Prado – 139 штук;
  • SKODA Octavia – 134 штуки;
  • MAZDA CX5 – 125 штук;
  • VOLKSWAGEN Tiguan – 123 штуки;
  • BYD Sea Lion 06 – 115 штук.

Скільки коштує найпопулярніше серед українців нове авто

Вартість же найпопулярнішого в липні серед українців нового авто на дизелі – SKODA Kodiaq – залежить від комплектації та версії машини. За даними skoda-auto.ua, найнижча ціна складає 1,769 млн грн. Вартість найдорожчих версій цього авто стартує від 2,429 млн грн.

Скільки коштує нова SKODA Kodiaq

Скільки коштує нова SKODA Kodiaq. Джерело: skoda-auto.ua

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас у серпні 2026 року українці офіційно відправили на "списання" 2 241 транспортних засобів. Переважно це були легкові автомобілі. Найчастіше серед останніх позбуваються радянських і російських ВАЗів ("Жигулі") та Daewoo Lanos. Головною ж причиною цього є високий вік машин.

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