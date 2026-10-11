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Українці масово купують дорогі нові авто: скільки коштує найпопулярніша модель

Роман КостюченкоРоман Костюченко
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Українці масово купують дорогі нові авто
Українці масово купують дорогі нові авто. Джерело: toyota.ua

У вересні українці придбали близько 4 881 нових легкових автомобілів, при цьому значно збільшивши обсяги купівлі окремих марок. Наприклад, автомобілів TOYOTA було придбано одразу на 9% більше, ніж у цей же період минулого року. Найпопулярнішою моделлю стала TOYOTA RAV-4 – таких було придбано 340 штук. Ціна на такі автомобілі стартує від 1,87 млн грн.

Про загальну ситуацію на ринку розповіли в "УкрАвтопромі". Там зазначили: загалом з початку року в країні було реалізовано понад 48,6 тис. нових легкових автомобілів.

Які нові авто українці купують найчастіше

Загалом, підкреслюється, у вересні 2026 року найпопулярнішою "новою" маркою авто серед українців стала TOYOTA – таких машин було куплено 898 штук. До топ-10 також увійшли:

  • SKODA – 498 штук;
  • RENAULT – 413 одиниць;
  • VOLKSWAGEN – 329 одиниць;
  • BYD – 267 одиниць;
  • HYUNDAI – 259 одиниць;
  • SUZUKI – 210 одиниць;
  • BMW – 182 одиниці;
  • MAZDA – 181 одиниця;
  • NISSAN – 133 одиниці.
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Найпопулярнішою моделлю після TOYOTA RAV-4 став RENAULT Duster – таких українці придбали 329 штук. Далі йдуть:

  • SKODA Kodiaq – 184 одиниці;
  • HYUNDAI Tucson – 165 одиниць;
  • BYD Sea Lion 06 – 145 штук;
  • VOLKSWAGEN Touareg – 140 одиниць;
  • TOYOTA Camry – 137 одиниць;
  • TOYOTA LC Prado – 119 одиниць;
  • SKODA Octavia – 111 одиниць;
  • MAZDA CX5 – 108 штук.

Скільки коштує найпопулярніший серед українців новий автомобіль

Вартість найпопулярнішого в липні серед українців нового авто з дизельним двигуном – TOYOTA RAV-4 – залежить від комплектації та версії машини. За даними toyota.ua, найнижча ціна на гібрид становить 1,87 млн грн. Вартість найдорожчих версій цього авто починається від 2,39 млн грн.

Скільки коштує нова TOYOTA RAV-4

Скільки коштує нова TOYOTA RAV-4. Джерело: toyota.ua

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас у серпні 2026 року українці офіційно відправили на "списання" 2 241 транспортних засобів. Переважно це були легкові автомобілі. Найчастіше серед останніх позбуваються радянських і російських ВАЗів ("Жигулі") та Daewoo Lanos. Головною ж причиною цього є високий вік машин.

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