Українці кинулися купувати долари: що відбувається з валютою і чого чекати

У вересні Національний банк України (НБУ) продав на валютному ринку рекордні $5,519 млрд на тлі різкого зростання попиту, середньодобовий дефіцит валюти на міжбанку та готівковому ринку досяг $253,1 млн. Найбільше попит наростив бізнес, але активніше купувати валюту почало й населення, тоді як сам регулятор у середньому продавав по $262,5 млн на день.

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Про це свідчать розрахунки фінансового аналітика Андрія Шевчишина, пише "Мінфін". Особливо помітним дисбаланс між попитом та пропозицією став наприкінці вересня – на початку жовтня.

Бізнес у середньому купував валюти на $467,6 млн на день, тоді як продавав на ринок приблизно $250,4 млн. Через це Національному банку доводилося перекривати нестачу власними валютними інтервенціями. Середній обсяг продажу валюти регулятором сягнув $262,5 млн на день.

НБУ продав рекордну кількість доларів

Вересневий показник став найбільшим місячним обсягом валютних інтервенцій за весь час. За місяць НБУ продав $5,519 млрд. Таким чином було перевищено навіть попередні пікові значення. Для порівняння:

у грудні 2024 року Нацбанк продав $5,284 млрд;

у червні 2026 року – $5,084 млрд;

у вересні 2026-го – вже $5,519 млрд.

Валютні інтервенції є одним із основних інструментів, за допомогою яких НБУ згладжує надмірні коливання курсу за режиму керованої гнучкості. Коли покупців валюти на міжбанку значно більше, ніж продавців, виникає дефіцит. У такій ситуації Національний банк виходить на ринок і продає валюту зі своїх резервів, компенсуючи частину різниці між попитом та пропозицією.

Бізнес різко наростив купівлю валюти

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Головним джерелом додаткового попиту став бізнес. Наприкінці вересня – на початку жовтня середньодобовий обсяг купівлі валюти компаніями зріс до $467,6 млн. За оцінкою Шевчишина, це другий найвищий показник за всю історію спостережень.

При цьому пропозиція валюти майже не збільшилася і становила близько $250,4 млн на день. Тобто щодня бізнес хотів придбати приблизно на $217 млн більше, ніж надходило на ринок.

У результаті середньодобовий дефіцит на міжбанківському валютному ринку зріс одразу на 39,3% – до $217,2 млн. Фактично на кожні $100 валюти, які бізнес пропонував ринку, припадало близько $187 попиту. Саме цей розрив значною мірою і довелося перекривати Національному банку.

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Чому компаніям та громадянам знадобилося стільки доларів

Однією з можливих причин збільшення попиту стали наслідки російських атак по українській інфраструктурі та складах. Пошкодження або знищення товарних запасів змушує компанії швидше їх відновлювати. Якщо необхідну продукцію, обладнання, сировину чи комплектуючі потрібно закуповувати за кордоном, бізнесу необхідна іноземна валюта.

За оцінкою Шевчишина, додатковий попит може формуватися, зокрема, з боку ритейлу, фармацевтичного сектору та логістичних компаній. Ще одним фактором стало подорожчання енергоресурсів.

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Україна залежить від імпорту частини пального та інших енергетичних ресурсів, а розрахунки за такі поставки здійснюються в іноземній валюті. Відповідно, збільшення вартості імпорту означає, що компаніям необхідно купувати більше валюти навіть за незмінних фізичних обсягів поставок.

За розрахунками аналітика, середньодобова купівля іноземної валюти українцями зросла до $102,1 млн. Натомість продавали громадяни значно менше – приблизно $66,4 млн на день. Таким чином, чиста різниця між купівлею та продажем готівкової валюти становила близько $35,9 млн щодня на користь купівлі.

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Тобто населення залишається чистим покупцем валюти, доларів та іншої іноземної валюти українці купують більше, ніж здають. Шевчишин пов'язує посилення попиту, зокрема, зі зростанням девальваційних очікувань.

Дефіцит валюти досяг максимуму цього року

Якщо об'єднати ситуацію на міжбанківському та готівковому ринках, масштаб дисбалансу стає ще помітнішим. Сумарний середньодобовий дефіцит валюти сягнув $253,1 млн. За розрахунками аналітика, це найвищий показник у 2026 році.

Основну частину дефіциту створював бізнес – близько $217,2 млн на день. Ще $35,9 млн припадало на перевищення купівлі валюти населенням над її продажем. У результаті Національному банку доводилося активно виходити на ринок.

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Середньодобовий продаж валюти НБУ становив приблизно $262,5 млн, а в тижневому вимірі – близько $1,31 млрд. За ринковою статистикою, регулятор продавав більше $1 млрд валюти на тиждень уже 12 тижнів поспіль.

Бюджетні видатки теж впливають на попит

Окремим фактором Шевчишин називає державні витрати. Зв'язок тут не завжди очевидний. Коли держава витрачає більше бюджетних коштів, частина цих грошей через зарплати, закупівлі та інші платежі потрапляє в економіку.

Зростає споживання, а разом із ним – попит на імпортні товари. Для оплати імпорту бізнесу потрібна валюта. Відповідно, скорочення бюджетних видатків може діяти у протилежний бік: менше гривні надходить в економіку, сповільнюється попит на імпорт, а отже, з часом може зменшуватися і потреба у валюті.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, українцям на радять зберігати всі заощадження в 2026 році в доларах або євро. Напередодні зими представники банківського ринку рекомендують розподіляти кошти між гривневими інструментами та іноземною валютою. Частку кожного з них слід визначати з урахуванням майбутніх витрат, фінансових цілей і готовності до ризику.