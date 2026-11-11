Українці більше не хочуть купувати квартири в Києві: які міста обирають натомість

У жовтні вторинний ринок житла в Україні охолонув, кількість пропозицій суттєво скоротилася, а попит упав майже по всій країні, хоча на Закарпатті та Дніпропетровщині інтерес покупців зріс. Найдорожчі однокімнатні квартири коштують медіанно $85 тис. у Києві та на Закарпатті, найдешевші – $16 тис. на Херсонщині, а в окремих районах столиці двокімнатне житло за місяць подешевшало на 23%.

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Про це свідчать дані аналітики профільного порталу для пошуку нерухомості. Жовтнева динаміка показує, що активність покупців залишається нерівномірною, а в деяких регіонах кількість виставлених на продаж квартир уже суттєво перевищує зацікавленість потенційних покупців.

Де квартир на продаж стало менше

У жовтні кількість оголошень про продаж квартир на вторинному ринку зменшилася порівняно з вереснем. Найвідчутніше скорочення зафіксували у столиці та Київській області. Зокрема, у Києві пропозиція впала на 63%, а в області – на 25%.

Зазначається, що це свідчить про помітне зменшення кількості доступних для вибору об'єктів у цих регіонах. Водночас скорочення оголошень саме по собі не означає, що всі квартири знайшли покупців, на динаміку можуть впливати й рішення власників тимчасово прибрати нерухомість із продажу або переглянути умови пропозиції.

Загалом ситуація на вторинному ринку залишається неоднорідною. В одних областях власники продовжують виставляти квартири за високими цінами, в інших – змушені зважати на зниження купівельної активності.

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Де квартири дорожчають, а де нерухомість дешевшає

У жовтні найбільші цінові зміни на вторинному ринку відбувалися в західних областях України. У більшості регіонів ціни зростали, а лідерами за темпами подорожчання стали Тернопільська, Закарпатська та Львівська області.

Зокрема, у Тернопільській області медіанна вартість квартир збільшилася на 6%, у Закарпатській та Львівській – на 5% у кожній. Таким чином, західні регіони продовжують демонструвати високу вартість житла, причому окремі міста за цим показником наближаються до столиці або навіть зрівнюються з нею.

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Водночас в інших частинах країни зафіксували протилежну тенденцію. Найбільше зниження цін відбулося у Черкаській області – на 13%. У Рівненській області нерухомість подешевшала на 8%, а в Чернігівській – на 7%.

Отже, єдиного напрямку руху цін на вторинному ринку немає. Різниця між регіонами залишається значною, поки одні області демонструють зростання вартості житла, в інших продавцям доводиться конкурувати за покупців на тлі зниження цін.

Скільки коштують однокімнатні квартири в Україні

Особливо показовою є ситуація з однокімнатними квартирами. У жовтні медіанна вартість такого житла на Закарпатті зрівнялася зі столичною та становила $85 тис., це один із найвищих показників серед регіонів України.

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На протилежному кінці цінового діапазону опинилася Херсонська область. Там медіанна вартість однокімнатної квартири становить лише $16 тис. Таким чином, різниця між найдорожчим і найдоступнішим регіонами сягає $69 тис. Така значна відмінність демонструє, наскільки неоднорідним залишається український ринок нерухомості.

На вартість впливають регіональні особливості, ситуація з безпекою, попит на житло та кількість доступних об'єктів. При цьому ціни в оголошеннях не обов'язково збігаються з остаточною вартістю укладених угод. Медіанний показник відображає середину цінового розподілу пропозицій, а не середню суму, яку фактично сплатили покупці.

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У Києві подешевшали квартири в усіх районах

У столиці в жовтні ціни на вторинну нерухомість знизилися в усіх районах. Найбільші зміни зафіксували у сегменті двокімнатних квартир. Зокрема, у Святошинському районі такі пропозиції подешевшали на 23%, а в Дніпровському – на 18%, це найбільш помітне зниження серед наведених показників столичного ринку.

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Попри загальне здешевлення, різниця у вартості житла між районами Києва залишається суттєвою. Найдорожчим традиційно є Печерський район, де медіанна вартість однокімнатної квартири становить $179 тис. Натомість найдоступніші пропозиції зосереджені в Деснянському районі. Там за однокімнатну квартиру просять медіанно $46 тис. Різниця між цими двома районами становить $133 тис.

Таким чином, навіть у межах одного міста покупці можуть зіткнутися з кардинально різними ціновими пропозиціями. Водночас жовтневе зниження вартості в усіх районах свідчить про те, що корекція цін торкнулася не лише окремих сегментів столичного ринку.

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Де покупці стали менш активними

Паралельно зі скороченням пропозиції в жовтні знижувався й попит на купівлю квартир на вторинному ринку. Така тенденція спостерігалася практично в усіх регіонах України. Найбільше зменшення зацікавленості покупців зафіксували у Тернопільській області – на 25%. У Вінницькій області попит скоротився на 22%, а в Хмельницькій та Кіровоградській – на 20% у кожній.

Водночас окремі регіони продемонстрували позитивну динаміку. Зростання попиту на вторинне житло зафіксували лише у двох областях: Дніпропетровській, де показник збільшився на 10%, та Закарпатській – на 4%. Цікаво, що саме Закарпаття поєднує одразу дві тенденції, тут не лише зростає інтерес до купівлі нерухомості, а й підвищується її вартість.

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У яких регіонах квартир на продаж більше, ніж охочих їх купити

Ще одна важлива особливість жовтневої ситуації – дисбаланс між кількістю виставлених на продаж квартир і попитом на них. За даними порталу, у чотирьох регіонах пропозиція вторинного житла перевищує зацікавленість покупців.

Найбільший розрив зафіксували в Київській області. Тут кількість пропозицій у 2,3 раза більша за попит. У самому Києві співвідношення становить 2,2 раза. В Одеській області цей показник дорівнює 1,7, а в Івано-Франківській – 1,1. Тобто в усіх чотирьох регіонах власникам доводиться конкурувати за увагу потенційних покупців, адже кількість доступних об'єктів перевищує рівень зацікавленості в їх придбанні.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, на Закарпатті однокімнатні квартири подорожчали до 34 тис. грн на місяць, а в столиці оренда впала до 26 тис. грн, хоча в обох випадках кількість оголошень скоротилася на 20-27%. Водночас найгостріша конкуренція за житло спостерігається не в Києві, а на заході країни, у Львівській області на одну пропозицію припадає 15 потенційних орендарів, а в Рівненській – 14.