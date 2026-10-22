Українці активніше понесли гроші в банки: що буде з депозитами далі

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Ф'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербою"Це свідомий вибір": Зеленський відреагував на російський удар по історичному центру Києва"Це свідомий вибір": Зеленський відреагував на російський удар по історичному центру КиєваБій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуБій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуІлюстрація: подвір'я житлового будинку під час відключень електроенергії в Україні в грудні 2025 рокуКиїв повернувся до графіків, ще в 7 областях діють обмеження: які відключення світла 22 жовтняНайкращий акордеон у світі для Романа Олексіва: Рінат Ахметов здійснить мрію юного музиканта, який вижив після ракетного удару РФНайкращий акордеон у світі для Романа Олексіва: Рінат Ахметов здійснить мрію юного музиканта, який вижив після ракетного удару РФНове підвищення тарифів УЗ може добити вантажну базу залізниці – ICC UkraineНове підвищення тарифів УЗ може добити вантажну базу залізниці – ICC UkraineІлюстрація - відключення світла в УкраїніУкраїнці взимку можуть лишатись без світла до 20 годин на добу: названо найпроблемніші регіониМаразм дня: Росія зіграє у формі збірної СРСР у матчі, який піде до рейтингу ФІФАМаразм дня: Росія зіграє у формі збірної СРСР у матчі, який піде до рейтингу ФІФА"Тепер буде складніше": президент Чехії заявив, що угода Трампа з Росією зірвала мирний процес"Тепер буде складніше": президент Чехії заявив, що угода Трампа з Росією зірвала мирний процесНа підборах у 81 рік: зірка "Форсажу" та "Клубу вбивств по четвергах" приголомшила гламурним виходом на червону доріжку. ФотоНа підборах у 81 рік: зірка "Форсажу" та "Клубу вбивств по четвергах" приголомшила гламурним виходом на червону доріжку. Фото

Українці активніше понесли гроші в банки: що буде з депозитами далі

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read2 хв
723
Стопки монет. Ілюстрація на тему депозитів в Україні
Банки накопичують гроші українців. Джерело: Freepik

Українці активніше понесли гроші в банки: депозити громадян стабільно зростають, а самі фінустанови очікують подальшого припливу коштів і зростання ставок. Завдяки довірі вкладників банки накопичують ресурс, однак гроші для самої системи стають дорожчими, що незабаром вплине на умови кредитування.

Про це свідчать результати опитування "Про умови банківського кредитування", опубліковані Національним банком України. У дослідженні 

Дохідність вкладів зростатиме

Головне джерело ресурсів для українських банків сьогодні – це гроші звичайних громадян. Вклади населення залишаються стабільними, а фінансові установи прогнозують, що обсяги депозитів збільшуватимуться й надалі.

Аби втримати увагу клієнтів та залучити нові кошти, банки планують підвищувати процентні ставки за депозитами як для населення, так і для бізнесу. Це означає, що тримати заощадження на рахунках найближчим часом стане ще вигідніше.

Читайте також
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
2,1 т.
Українці відмовилися купувати великі квартири: що відбувається на ринку нерухомості
2,1 т.
Українці відмовилися купувати великі квартири: що відбувається на ринку нерухомості
Ксенія КапустинськаКсенія Капустинська
1,3 т.
Дешево не буде: ціни на ці основні продукти можуть злетіти на 20% вже до кінця осені
1,3 т.
Дешево не буде: ціни на ці основні продукти можуть злетіти на 20% вже до кінця осені
Ксенія КапустинськаКсенія Капустинська
1,0 т.
Вкладникам припинили виплати: які банки остаточно ліквідували в Україні у 2026 році
1,0 т.
Вкладникам припинили виплати: які банки остаточно ліквідували в Україні у 2026 році

Чому для банків гроші стають "дорожчими"

Попри приплив коштів, залучення ресурсів коштує фінустановам усе більше – насамперед через подорожчання депозитів бізнесу. Крім того, вперше з початку 2025 року банки очікують зростання вартості власного капіталу, основними джерелами якого залишаються внутрішні прибутки.

Подорожчання ресурсів у поєднанні з посиленням валютних та кредитних ризиків змушує банки переглядати свої підходи до видачі позик. Що чекатиме на позичальників:

  • Споживче кредитування

Для пересічних громадян умови поки залишаються сприятливими. Банки охоче видають споживчі позики на покупки, збільшують суми й строки кредитування та рідше відмовляють у заявках.

  • Іпотека

Попри низькі ставки, які підтримували ринок влітку, до кінця року банки вперше за тривалий час очікують зниження попиту на житлові кредити.

  • Бізнес

Для підприємств "кредитний кран" поступово прикручують. Вимоги до компаній стали жорсткішими, зросли ставки та вимоги до застави, а рівень схвалення корпоративних заявок знизився.

За оцінками банкірів, наприкінці року очікується зростання всіх видів ризиків – передусім кредитного та валютного. Тому фінустанови й надалі триматимуть курс на обережність у роботі з корпоративним сектором.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, віце-президент Асоціації українських банків, голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов прогнозує, що підвищення облікової ставки НБУ з 15,5% до 16% річних не призведе до автоматичного зростання прибутковості всіх депозитів. Адже кожен банк визначатиме умови – залежно від власної потреби у коштах, термінів залучення вкладів та ринкової ситуації.

Схожі теми
Банківська системабанкдепозит
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram, Viber та застосунку OBOZ.UA.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись
Завантажуйте застосунок
Завантажити вApp StoreДоступно вGoogle Play
Додайте OBOZ.UA у Google
Додати до бажаних джерел