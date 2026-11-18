65,1% українців віком 50-74 роки не працюють і не шукають роботу, а 77% із тих, хто втратив попереднє місце праці, навіть не намагалися працевлаштуватися знову. Серед головних причин – проблеми зі здоров'ям, фізичне виснаження, вікова дискримінація та невпевненість у можливості знайти роботу, хоча 43% опитаних хотіли б або не виключають продовження трудової діяльності після виходу на пенсію.

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Відповідні результати показало дослідження Українського центру соціальних реформ. В опитуванні взяли участь 3461 українець віком 50-74 роки та 120 роботодавців із різних галузей економіки.

77% українців 50+ після звільнення навіть не шукають нову роботу

Один із найважливіших висновків дослідження – низький рівень безробіття серед українців віком 50-74 роки зовсім не означає, що більшість представників цієї групи працевлаштовані. Лише 4,5% економічно активних українців цієї вікової категорії не мають роботи. Проте 65,1% усіх опитаних є економічно неактивними, вони не працюють і водночас не намагаються знайти роботу.

Особливо показовою є поведінка після втрати попереднього місця праці, 77% економічно неактивних респондентів не шукали нової роботи після звільнення або припинення зайнятості. Тобто значна частина людей після втрати роботи фактично виходить із ринку праці. Вони не реєструються як безробітні, не надсилають резюме та не шукають вакансії, а отже, не потрапляють до статистики безробіття як активні шукачі роботи.

Зазначається, що це створює неоднозначну картину українського ринку праці. Формально рівень безробіття серед економічно активних людей старшого віку може бути невисоким, але за цим показником приховується значна кількість громадян, які взагалі не розглядають можливість повернення до зайнятості.

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Причини такого рішення різні. Для одних перешкодою стає здоров'я, для інших – відсутність відповідних вакансій, невідповідність зарплати очікуванням або переконання, що роботодавець віддасть перевагу молодшому кандидату. У результаті людина може навіть не спробувати знайти нове місце, оскільки заздалегідь не вірить у позитивний результат.

Після 60 років працює значно менше українців

Дослідження також показало, що з віком частка працюючих українців помітно скорочується. Якщо серед людей віком 50-54 роки роботу мають 70%, то у віковій групі 60-64 роки цей показник становить лише 34%. Для порівняння, у країнах Європейського Союзу ситуація краща. Там працюють 83% людей віком 50-54 роки та 55% громадян віком 60-64 роки.

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Отже, розрив між Україною та ЄС збільшується разом із віком працівників. Якщо серед людей 50-54 років різниця становить 13 відсоткових пунктів, то у категорії 60–64 роки вона вже сягає 21 пункту.

Український ринок праці втрачає значну частину досвідчених працівників ще до досягнення ними старшого пенсійного віку. При цьому йдеться не обов'язково про людей, які не хочуть працювати. Частина з них могла б залишатися зайнятою за умови гнучкішого графіка, належного рівня оплати та адаптації робочих місць до фізичних можливостей.

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Чому українці 50+ не хочуть шукати нову роботу

Однією з причин виходу старших працівників із ринку праці є вікові стереотипи. Люди можуть сумніватися у власній конкурентоспроможності та вважати, що роботодавці не зацікавлені у працівниках після 50 років. За результатами опитування, 45% респондентів повідомили про поширеність негативних стереотипів щодо старших працівників.

З дискримінаційними практиками стикалися представники різних професійних груп: 32% кваліфікованих робітників, 30% фахівців, а також по 27% професіоналів і працівників торгівлі та сфери послуг. Водночас, проблема полягає не лише у ставленні роботодавців. Частина людей починає обмежувати власні можливості ще до спроби працевлаштування.

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Зокрема, 44% безробітних респондентів відмовлялися від певної роботи, оскільки вважали, що вона їм не підходить через вік. Серед тих, хто вже має роботу, 33% сумніваються, що зможуть знайти не гірше місце після звільнення. Ще 29% взагалі не планують шукати іншу роботу.

Особливо показовою є ситуація серед людей віком 60-64 роки. Серед тих, кого не влаштовують умови праці, 54% вважають, що роботодавці не візьмуть їх на іншу посаду через вік. Таким чином, частина українців 50+ залишається без роботи не лише через нестачу вакансій, а й через втрату впевненості у можливості працевлаштуватися.

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Здоров'я та фізичне виснаження

Ще одна вагома причина, через яку українці старшого віку припиняють працювати, – стан здоров'я. Майже половина економічно неактивних людей віком 50+ – 49% – повідомили, що залишили роботу через проблеми зі здоров'ям або фізичне виснаження.

Водночас, надмірне навантаження залишається проблемою навіть для тих, хто продовжує працювати. Про те, що робота є занадто виснажливою, повідомили 46% зайнятих віком 54-59 років. Крім того, 28% працюючих респондентів мають робочий день тривалістю понад дев'ять годин. Серед працівників віком 54-57 років 16% працюють шість-сім днів на тиждень.

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Дослідження також виявило, що третина опитаних упродовж життя відчувала професійну "стелю". Деякі респонденти стикалися з цим ще у віці 40-45 років. Тобто втрата мотивації та відчуття відсутності перспектив можуть виникати задовго до виходу на пенсію.

Роботу знаходять, але часто на простіших посадах

Навіть ті українці старшого віку, які залишаються працевлаштованими, не завжди можуть працювати за спеціальністю або на посадах, що відповідають їхньому рівню освіти та досвіду. Серед зайнятих людей віком 50-74 роки 22% працюють на найпростіших посадах. У віковій групі 50-54 роки таких 14%, тоді як серед людей віком 65-69 років частка збільшується до 32%.

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При цьому на простих посадах працюють не лише люди без професійної підготовки. Серед них є також громадяни з професійно-технічною, неповною вищою та вищою освітою. Проблема полягає й у тому, що такі посади часто не дають можливостей для професійного розвитку. Лише 13% працівників найпростіших професій бачать перспективи кар'єрного зростання. Для порівняння, серед усіх зайнятих людей віком 50+ цей показник становить 46%.

Також лише 35% працівників найпростіших професій вважають свою роботу престижною. Серед усіх опитаних зайнятих старшого віку таких 59%. Загалом 31% працюючих українців 50+ зазначають, що на їхньому нинішньому місці роботи взагалі немає перспектив професійного зростання. Серед працівників найпростіших професій цей показник сягає 64%. Для порівняння, серед керівників і професіоналів він становить лише близько 5-6%.

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Чому працівники 50+ бояться змінювати роботу

Дослідження показало, що частина українців продовжує працювати на нинішньому місці не тому, що повністю задоволена умовами, а через відсутність альтернатив. Серед тих, кого не влаштовує робота, 43% пояснюють, що не бачать кращих вакансій за своєю спеціальністю у доступній місцевості. Ще 33% очікують, що через вік роботодавці не візьмуть їх на іншу посаду.

У віковій групі 60-64 роки частка тих, хто побоюється відмови через вік, становить уже 54%. Окремою проблемою залишається неформальна зайнятість. Серед українців віком 50-54 роки 19% працюють на основі усної домовленості. Після 60 років цей показник знову зростає.

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Такий формат може здаватися зручним для людей, які шукають підробіток або хочуть працювати за гнучким графіком. Однак, він створює додаткові ризики: працівник може залишитися без належного соціального захисту, офіційного підтвердження трудових відносин та інших гарантій, передбачених законодавством.

Які умови могли б мотивувати українців 50+ працювати

Попри всі труднощі, значна частина опитаних не виключає можливості працювати навіть після досягнення пенсійного віку. За даними дослідження, 43% респондентів хочуть або допускають продовження трудової діяльності після виходу на пенсію. Однак для цього людям потрібні інші умови праці. Найчастіше вони називали:

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гнучкий графік і часткову зайнятість – 57%;

однакову оплату за однакову роботу незалежно від віку – 49%;

стабільну та зрозумілу заробітну плату – 40%;

дружню атмосферу в колективі – 40%;

адаптацію робочого місця до фізичних можливостей – 31%.

Отже, головним стимулом для продовження роботи є не обов'язково кар'єрне зростання чи зміна професії. Для багатьох людей важливіше мати можливість працювати без надмірного навантаження, отримувати стабільну зарплату та не стикатися з дискримінацією.

Водночас, перекваліфікація не стала популярним варіантом повернення на ринок праці. Лише 5% зайнятих респондентів готові пройти її в разі втрати роботи. Натомість люди старшого віку частіше схильні вдосконалювати вже наявні навички та розвиватися у межах своєї професії, ніж повністю опановувати нову спеціальність.

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Якої підтримки українці 50+ очікують від держави

Окремий блок дослідження стосувався державної підтримки людей старшого віку. Найбільше опитаних очікують заходів, які допоможуть зберегти здоров'я та фізичну спроможність працювати.

Зокрема, 48% респондентів назвали безкоштовні медичні обстеження та програми підтримки здоров'я. Ще 24% хотіли б отримувати додаткові стимули за продовження трудової діяльності. Серед інших очікувань:

безкоштовні курси навчання – 17%;

компенсація витрат на проїзд до роботи – 16%;

підтримка у відкритті власної справи – 11%.

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Водночас, дослідження виявило недостатню поінформованість щодо трудових і пенсійних прав. Зокрема, 51% опитаних не знають, що можуть одночасно працювати та отримувати пенсію без втрати пенсійних виплат.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, зарплати в Україні за рік зросли в середньому на 15%, однак у деяких професіях підвищення сягнуло 80% і більше: авторам текстів пропонують 55 тис. грн, паркувальникам – 30 тис. грн, а фахівцям із кібербезпеки – 40 тис. грн. Водночас, у частини спеціалістів зарплатні пропозиції скоротилися, зокрема у вчителів образотворчого мистецтва – на 20%, тому зростання доходів відбувається нерівномірно.