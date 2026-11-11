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Українські яйця активно продають за кордон: як це впливає на ціни та наявність у магазинах

Ксенія КапустинськаКсенія Капустинська
Time to read2 хв
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Яйця в картонному лотку. Ілюстрація
Пошкодження розподільчих центрів ускладнює доставку яєць до деяких торговельних мереж. Ілюстрація. Джерело: Getty Images

За січень-серпень 2026 року Україна експортувала 1,64 млрд яєць. Зростання внутрішнього виробництва підтримує пропозицію, тож збільшення закордонних продажів саме по собі не означає дефіциту для покупців. Однак на ціни тиснуть витрати на виробництво й доставку, зокрема через відключення електроенергії та складну логістику.

Дані галузі навів у інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" виконавчий директор асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко. За його словами, за перші вісім місяців року фізичний обсяг експорту яєць зріс на 18,3% порівняно з відповідним періодом 2025 року. Виручка збільшилася на 37% – до 164 млн доларів.

Чи буде в магазинах менше яєць через експорт

За перші вісім місяців 2026 року найбільше українських яєць придбала Іспанія – 25,4% від загального обсягу експорту. Серед інших великих покупців:

  • Велика Британія з часткою 13,2%;
  • Польща – 8,7%;
  • Чехія – 7,4%.
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Зростання експорту не означає автоматичного скорочення пропозиції в Україні, адже промислове виробництво також збільшується. Союз птахівників України повідомив, що за весь 2025 рік виробники експортували 2,05 млрд яєць – на 65,6% більше, ніж у 2024-му. Виручка становила 201,9 млн доларів, що в 2,8 раза більше, ніж роком раніше.

Точних даних за 2026-й ще немає, однак гравці ринку запевняють, що тенденція зберігається. Промислове виробництво яєць птиці всіх видів в Україні за січень-липень 2026 року зросло на 23,4%, або на 807 млн штук. 

Попит на українські яйця зріс через скорочення виробництва в ЄС на тлі складної епізоотичної ситуації. Європейським господарствам потрібен тривалий час, щоб відновитися. Менша пропозиція на ринку ЄС призвела до зростання цін, але це не означає автоматичного здорожчання в Україні.

Утім, у жовтні 2026 року директорка однієї з компаній-виробників яєць Юлія Фльорова пояснювала, що взимку виробництво яєць у домогосподарствах знижується, що може підштовхувати ціни вгору.

За оцінкою Союзу птахівників, населення України тим часом скорочується, а купівельна спроможність залишається низькою, тому експорт відіграє визначальну роль у балансуванні внутрішнього ринку. Він допомагає збувати продукцію за обмеженого внутрішнього попиту та підтримує роботу виробників.

Що впливає на ціни та наявність яєць у магазинах

Зростання виробництва підтримує пропозицію, однак не знімає тиску на ціни. Серед умов, що ускладнюють роботу галузі, Союз птахівників України називає:

  • безпекові ризики
  • енергетичну кризу
  • порушення логістичних ланцюгів
  • різке зростання собівартості

Витрати на виробництво та доставку зростають. Фльорова зазначала, що корми в жовтні-2026 вже становили до 60-70% собівартості виробництва яєць. За офіційними даними Держстату, з вересня 2025-го до вересня 2026 року яйця подорожчали на 12,2%.

На наявність яєць у конкретних магазинах впливають пошкодження складської інфраструктури. Після руйнування розподільчих центрів торговельні мережі просять постачальників привозити продукцію безпосередньо до супермаркетів. За словами Карпенка, частина постачальників не має власного транспорту й логістики, щоб доставляти яйця до сотень торговельних точок. Через це в окремих мережах і регіонах асортимент скоротився або зникли деякі позиції.

Подорожчала й логістика експорту: продукцію доводиться автомобілями везти до портів Румунії, Польщі та країн Балтії. За оцінкою Карпенка, через це постачання на деякі ринки стає нерентабельним.

Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні до лютого 2027 року хліб і молочка можуть подорожчати ще на 5-10%, а помідори, огірки та перець – на 15-40% залежно від виду овочів. Причому пік цін на тепличну продукцію прогнозується на березень. 

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