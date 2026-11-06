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Українські ділки виманили в німців 4,3 млн євро: викрито масштабну мережу кол-центрів

Ксенія КапустинськаКсенія Капустинська
Time to read2 хв
309
Двоє чоловіків у камуфляжі поруч із розмитим чоловіком у кімнаті; пачки гривень і доларів на столі
Викрито шахрайську мережу, під час обшуків вилучено гроші. Джерело: НПУ, колаж OBOZ.UA

В Україні викрили мережу шахрайських кол-центрів, учасники якої видавали себе за брокерів і фінансових консультантів та виманювали гроші у громадян Німеччини. Від їхніх дій постраждали 135 осіб, а загальна сума привласнених коштів перевищила 4,3 млн євро. У Києві та Київській області провели 17 обшуків. Затримали чотирьох учасників злочинної організації, ще одному фігуранту повідомили про підозру.

Викриття відбувалося в межах міжнародної операції Trade. Про це повідомила Національна поліція України.

За даними слідства, шахраї пропонували потерпілим інвестувати в криптовалюти, акції та інші фінансові інструменти. Для цього вони використовували фіктивні брокерські платформи, IP-телефонію та месенджери.

Шахрайська схема працювала ''на експорт''

Шахрайська схема працювала "на експорт". Джерело: НПУ

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Фігуранти представлялися фінансовими фахівцями й поступово входили в довіру до потенційних жертв. Згодом переконували їх вкладати гроші в нібито прибуткові інвестиційні проєкти.

Шахраїв викрили в ході міжнародної операції

Шахраїв викрили в ході міжнародної операції. Джерело: НПУ

Шахраї допомагали потерпілим відкривати рахунки на криптовалютних біржах, купувати цифрові активи й переказувати їх на рахунки під контролем зловмисників. Іноді вони отримували доступ навіть до систем онлайн-банкінгу потерпілих.

У Києві провели 17 обшуків і вилучили гроші та криптогаманці

У вересні правоохоронці провели другий етап міжнародної операції. У Києві та Київській області відбулося 17 обшуків. Під час слідчих дій вилучили:

  • майже 600 тис. грн готівкою;
  • понад 90 тис. доларів;
  • мобільні телефони та комп'ютерну техніку;
  • апаратні криптогаманці;
  • SIM-картки;
  • документацію та інші речові докази.
У фігурантів провели обшуки

У фігурантів провели обшуки. Джерело: НПУ

За результатами операції затримали чотирьох учасників злочинної організації: організатора та трьох виконавців. Загалом про підозру повідомили п'ятьом фігурантам, зокрема ще одному співорганізатору.

Дії фігурантів кваліфікували за статтями Кримінального кодексу України про шахрайство, створення злочинної спільноти або злочинної організації, керівництво нею та участь у ній. Суд обрав організатору та трьом його спільникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Ще одного співорганізатора відправили під домашній арешт.

Частині підозрюваних обрано запобіжні заходи

Частині підозрюваних обрано запобіжні заходи. Джерело: НПУ

За інкримінованими статтями підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває. 

Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні також діяла злочинна організація, яка прикривала шахрайські кол-центри, наркобізнес, виробництво контрафактних цигарок та підробленої валюти. До її складу входили високопосадовці СБУ, Нацполіції та Офісу генерального прокурора.

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КриптовалютиШахрайствоУкраїнаКиївсхема обмануафераНаціональна поліція України
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