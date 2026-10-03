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Українські біженці принесли польській економіці $24 млрд і не хочуть повертатись додому

Олександр Литвин
Олександр Литвин
Time to read3 хв
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Ілюстрація - біженці з України
Ілюстрація - біженці з України. Джерело: atlanticcouncil.org

Українські біженці стали вагомою частиною польської економіки. У 2025 році їхня присутність забезпечила 2,4% ВВП Польщі – близько 94 млрд злотих, або приблизно 24,1 млрд доларів. Водночас дедалі більше українців, які працюють у Польщі, розглядають цю країну не як тимчасове місце перебування, а як місце для довгострокового життя.

Про це свідчать дані досліджень Smart Solutions HR та Deloitte, проведених за замовленням Агентства ООН у справах біженців (UNHCR), передає видання pulshr. За даними Smart Solutions HR, 65,4% українців, які працюють у Польщі, не розглядають можливість виїзду з країни. Ще близько 30% планують залишатися там протягом тривалого часу.

Водночас частина українців розглядає переїзд до інших країн Європи. Зокрема:

  • 9% назвали Нідерланди;
  • 9% – Іспанію;
  • 6,8% – Німеччину;
  • 5,3% – Чехію.

Автори дослідження зазначають, що міграція українців поступово змінює свій характер. Якщо спочатку головною мотивацією були вищі заробітки, то тепер дедалі більшого значення набуває бажання оселитися в Польщі.

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При цьому 44,4% опитаних заявили, що поки не визначилися остаточно з термінами свого перебування в країні. Водночас троє з десяти респондентів уже хочуть залишитися в Польщі назавжди або на дуже тривалий період. Загалом 52,6% українців оцінюють своє життя в Польщі як хороше або дуже хороше. Майже 37% дотримуються нейтральної оцінки, а трохи більше 10% заявили про значне невдоволення.

Однією з ознак поступової інтеграції є те, що значна частина українців уже не переказує зароблені гроші в Україну. 43,6% респондентів заявили, що більше не надсилають гроші на батьківщину.

"Рішення залишитися не обов’язково має ґрунтуватися виключно на зарплаті. Після кількох років перебування мігрант знайомий з місцевим ринком праці, процедурами, мовою та повсякденними реаліями", – пояснила менеджер з розвитку бізнесу Smart Solutions HR Ізабела Самульська-Угорська.

Серед основних причин залишатися в Польщі респонденти називали зарплату (27,8%), перспективи розвитку (23,3%), стабільність життя (21,8%) та наявність сім'ї (21,1%). При цьому жоден з учасників опитування не назвав систему охорони здоров'я фактором, який мотивує залишатися в країні.

Водночас українці стають дедалі помітнішою частиною польського ринку праці. За даними Deloitte та UNHCR, рівень зайнятості українських біженців у Польщі за рік зріс на 7 процентних пунктів і досяг 76%. Це приблизно відповідає рівню зайнятості серед громадян Польщі.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, за останні 10 років кількість угод про купівлю житла іноземними громадянами в Польщі зросла майже вп’ятеро, у 2025 році цей показник сягнув позначки у 17,7 тис. Більше половини всіх угод уклали громадяни України – вони придбали приблизно 9,3 тис. квартир.

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